Apri un conto Tinaba e ottieni 100€ di bonus!

Con Tinaba potete aprire il vostro conto corrente online a canone zero, completo di una carta prepagata Mastercard e un vantaggioso Conto Deposito. Grazie a un'offerta imperdibile, potete ottenere un bonus di 100€ al momento dell'apertura del conto inserendo il codice (TINABAROLL)*. Il conto Tinaba rappresenta la soluzione ideale per chi vuole gestire le proprie finanze in maniera totalmente digitale e priva di costi aggiuntivi.

*Consigliamo ai lettori di consultare termini e condizioni disponibili sul sito web di Tinaba.

Apri subito il tuo conto gratuito Tinaba

Conto corrente Tinaba, a chi serve?

Con Tinaba, avrete accesso immediato a un conto corrente completamente gratuito, senza canone mensile e imposta di bollo, perfetto per gestire pagamenti, risparmi e investimenti direttamente dal vostro smartphone grazie all'app gratuita. All'apertura del conto otterrete subito una carta prepagata Mastercard, senza costi di gestione e commissioni, ideale per i vostri acquisti online in Italia e all'estero.

La prepagata che riceverete al momento dell'apertura del conto vi permetterà di prelevare denaro dal vostro conto corrente presso tutti gli sportelli abilitati al circuito Mastercard ed è totalmente esente da commissioni per i primi 12 prelievi. Anche quando vi troverete in viaggio per lavoro o durante le vacanze all'estero potrete sempre effettuare pagamenti POS sicuri grazie al circuito Mastercard. Inoltre, l'apertura di un Conto Deposito con Tinaba consente di ottenere un tasso di interesse fino al 4% sulla somma depositata, massimizzando così i vostri risparmi nel tempo.

Il conto corrente online Tinaba offre una soluzione completa per la gestione delle vostre finanze personali, unendo la convenienza di un conto corrente senza spese, la sicurezza e la versatilità di pagamento della carta Mastercard e la redditività di un Conto Deposito. Grazie all'app Tinaba, potete facilmente gestire facilmente il vostro denaro, risparmiare per i raggiungere i vostri obiettivi e investire, il tutto senza costi aggiuntivi. Approfittate subito dell'offerta Tinaba che vi regala 100€ all'apertura del conto corrente online e iniziare da subito a gestire al meglio il vostro denaro.