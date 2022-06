Con l’estate ormai arrivata, non c’è niente di più piacevole di una sdraio, ed una bella birra fredda, da gustare alla giusta temperatura, e col giusto volume di schiuma. Certo, si può sempre ripiegare sulla classica bottiglia o, perché no, su di una buona lattina, ma se siete degli estimatori in cerca della perfezione, allora è ovvio che punterete tutto sull’acquisto di uno spillatore!

Indubbiamente si tratta di un prodotto non per tutti, specie considerando il prezzo medio della categoria ma, per vostra fortuna, su Amazon c’è oggi un’offerta a cui vale la pena dare un’occhiata! Stiamo parlando dello spillatore Philips Perfect Draft che, dagli originali 399,99€ necessari per l’acquisto, è oggi in sconto a soli 245,99€, con un risparmio netto di oltre 150 euro!

Un affare senza se e senza ma, anche perché parliamo di un elettrodomestico ambitissimo dagli estimatori della birra, realizzato con una grande attenzione ai dettagli, ed in grado di garantire un’esperienza pari a quella di una spina da pub.

Progettato per contenere fusti nel formato domestico da 6 litri, Philips Perfect Draft conserva la birra in modo ottimale ad una temperatura variabile, e ad un minimo di 3°C. La cosa ottima è che, anche qualora non abbiate dimestichezza con spillatori e simili, Philips Perfect Draft si presenta come un prodotto immediato e semplicissimo da usare, con cui prenderete dimestichezza dopo pochissime spine, e la cui manutenzione per il buon funzionamento è davvero minima.

Questo anche perché parliamo di uno spillatore che utilizza fusti già pressurizzati, e che non necessità quindi di una bombola di anidride carbonica per garantire una pinta perfetta. Questo non solo facilita l’operazione di spillatura, ma rende anche la “postazione” di lavoro più ordinata e pulita, e più semplice il ricambio del fusto.

Parliamo, dunque, di un prodotto perfetto per i veri amanti della birra e che, per comodità, rapporto qualità/prezzo e, soprattutto, per lo sconto attualmente proposto da Amazon, si propone come uno degli acquisti migliori in vista dell’ormai prossima estate! Per questo, vi invitiamo a non indugiare oltre, e vi rimandiamo subito alla pagina che Amazon sta dedicando alla promozione, così da portarvi subito a casa questo splendido articolo!

Prima di ciò, tuttavia, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!