Buono di 5€ su IBS, scopri come ottenerlo

Mentre su Amazon Prime Video impazzano le offerte dedicate ai migliori cult e ai film moderni, vi segnaliamo una nuova ed interessante iniziativa proposta da IBS. Infatti, acquistando gli articoli proposti dal portale, riceverete ben 5€ di buono sconto da utilizzare nel prossimo acquisto. Il termine di quest’offerta, stando a quanto confermato dalla stessa IBS, è fissato per il prossimo 13 giugno 2021.

Aderire dunque a questa promozione è un gioco da ragazzi, vi basterà, innanzitutto, collegarvi alla pagina della promozione, selezionando uno o più articoli che più si addicono alle vostre esigenze. Successivamente è necessario completare l’ordine dal carrello (il valore commerciale deve superare la soglia dei 30€ totali, senza considerare le spese di spedizione). Dopodiché, riceverete il buono da cinque euro in regalo tramite la mail di conferma.

La lista dei prodotti in promozione è decisamente variegata e comprende tantissime categorie del portale, dai libri ai lungometraggi e dai giocattoli alla cartoleria. Tra questi vi segnaliamo la disponibilità del film “Raya e l’ultimo drago” acquistabile a 13,99€, oppure vi consigliamo di dare uno sguardo alla settimana stagione di “The 100”, venduta a 29,99€. Invece, se siete alla ricerca di un buon vinile, vi proponiamo l’acquisto dell’album “Dark Side of the Moon” dei Pink Floyd a 23,85€ anziché 26,50€, oppure della raccolta “Live in Roma” di Franco Battiato a 38,90€!

Per poter agevolare la scelta e la navigazione tra i diversi articoli, IBS ha inoltre creato delle sotto-categorie: film in DVD o Blu-ray, serie TV del momento, CD per tutti i gusti, Vinili per appassionati, Giochi e giocattoli, e cartoleria. Ci sono dunque tantissimi articoli per tutti i gusti e, soprattutto, per tutti i budget!

Ciò detto, prima di lasciarvi ai vostri prossimi acquisti, vi consigliamo di consultare la pagina speciale di IBS, cosicché possiate visionare tutte le proposte del portale. Infine, vi invitiamo ad seguirci in vista delle prossime offerte dell’Amazon Prime Day, e di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram per non perdere le offerte relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

