Roland Garros 2024 in streaming, come vederlo online gratis

Domenica 26 maggio 2024 torna il Roland Garros, uno degli eventi sportivi più attesi per gli appassionati di tennis di tutto il mondo, noto anche come torneo Open di Francia.

Il secondo Slam dell’anno si svolgerà sui campi in terra rossa di Parigi dal 26 maggio al 9 giugno, mentre i turni di qualificazione sono programmati tra il 20 e il 24 maggio. È stato annunciato ufficialmente l'elenco dei partecipanti, basato sul ranking ATP aggiornato al 15 aprile. Già nove giocatori italiani hanno garantito un posto nel tabellone principale.

Il Roland Garros vanta una ricca storia secolare: la sua inaugurazione risale al lontano 1891, da allora atleti provenienti da ogni angolo del pianeta si sono sfidati sull’iconico campo in terra rossa di Parigi. Nella lunga tradizione del torneo, il primato assoluto è saldamente nelle mani di Rafael Nadal, con ben 14 vittorie, un record che sembra quasi insuperabile. Nell'albo d'oro del Roland Garros brilla anche il nome di un italiano, Adriano Panatta, che a lungo è stato l'unico rappresentante del Bel Paese ad aver vinto un torneo dello Slam nell'era open. Il vincitore dell'ultima edizione è stato Novak Djokovic.

Come vedere il Roland Garros in diretta streaming

Per quanto riguarda la visione del Roland Garros 2024, la trasmissione dell’evento per il pubblico italiano rimane un’esclusiva di Eurosport 1 ed Eurosport 2, oltre a Discovery+ per la visione in streaming. Inoltre tutti i match, comprese le qualificazioni, si potranno vedere in diretta sui canali lineari Eurosport di Sky, DAZN e Tim Vision.

Come vedere il Roland Garros in diretta streaming dall'estero

France TV Sport è uno dei canali ufficiali che trasmetterà gratis in Francia il Roland Garros 2024. La buona notizia è che per seguire le partite non dovrete nè pagare nè creare un account, ma il servizio è geolocalizzato, dunque è accessibile solo dalla Francia ed esclusivamente con i commenti in lingua francese.

Per guardare il Roland Garros 2024 gratis in diretta da France TV Sport, dovrete usare una VPN.

Avendo testato molte VPN diverse, possiamo garantirvi che andrete a colpo sicuro con NordVPN, la nostra VPN preferita per rapporto qualità-prezzo. NordVPN offre una prova di 30 giorni entro la quale potrete venire completamente rimborsati del vostro acquisto, e l'abbiamo classificata come #1 per la velocità di connessione, affidabilità della sua sicurezza e semplicità di utilizzo.

Se invece state cercando la privacy e la sicurezza assolute che può offrire solo un ottimo servizio a pagamento, vi cosigliamo l’abbonamento annuale a ExpressVPN. Alla modica cifra di meno di 6 euro al mese, questo abbonamento ha la durata di 15 mesi. Va poi aggiunto che l'offerta include 1 anno di backup illimitato sul cloud di Backblaze. Anche in questo caso, potrete chiedere il rimborso completo entro i primi 30 giorni di utilizzo.

Infine, fra tutte le VPN che abbiamo testato, Surfshark è certamente la più indicata per tutti gli utenti alle prime armi, poiché offre delle interfacce davvero molto semplici e intuitive, a cui si aggiunge anche la rapidità con cui è possibile importarla. Potrete provare anche Surfshark senza alcun rischio per 30 giorni, ottenendo un rimborso nel caso non foste soddisfatti. In ogni caso, sottoscrivendo un abbonamento di 24 mesi il costo sarà di poco più di 2 euro al mese.

Utilizzare una VPN è incredibilmente semplice. Basta installare quella che avete scelto, selezionare la località a cui volete connettervi, mettervi comodi e godervi la vostra trasmissione preferita.

Calendario Roland Garros 2024

Il Roland Garros si svolge nell’arco di tre settimane, ma dovremo aspettare il 27 maggio per vedere i veri fuoriclasse. La prima settimana, infatti, è dedicata solo ai turni di qualificazione.

20 maggio - Qualificazioni

21 maggio - Qualificazioni

22 maggio - Qualificazioni

23 maggio - Qualificazioni

24 maggio - Qualificazioni

26 maggio - Primo turno maschile e femminile

27 maggio - Primo turno maschile e femminile

28 maggio - Primo turno maschile e femminile

29 maggio - Secondo turno maschile e femminile

30 maggio - Secondo turno maschile e femminile

31 maggio - Terzo turno maschile e femminile

1 giugno - Terzo turno maschile e femminile

2 giugno - Quarto turno maschile e femminile

3 giugno - Quarto turno maschile e femminile

4 giugno - Quarti di finale maschile e femminile

5 giugno - Quarti di finale maschile e femminile

6 giugno - Finale doppio misto e semifinali femminili

7 giugno - Finale doppio femminile e semifinali maschili

8 giugno - Finale doppio maschile e finale singolare femminile

9 giugno - Finale singolare maschile

I favoriti del Roland Garros 2024

Dopo la trionfale vittoria di Djokovic lo scorso anno, i bookmakers hanno già reso pubbliche le quote per il Roland Garros 2024. Tra i principali contendenti al titolo spicca il nostro giovane e talentuoso Jannik Sinner, che dopo il successo agli Australian Open, ambisce a conquistare un altro Slam.

Per quanto riguarda le quote complessive per la vittoria del Roland Garros 2024, i bookmakers concordano nel considerare Alcaraz e Djokovic come i favoriti principali. Seguono da vicino Sinner e Nadal.

I partecipanti del Roland Garros 2024

É pubblica l'entry list del Roland Garros 2024. In totale gli italiani sono nove: Musetti, Arnaldi, Sonego, Cobolli, Darderi, Nardi, Berrettini e Fognini.

1 Novak Djokovic 1

2 Jannik Sinner 2

3 Carlos Alcaraz 3

4 Daniil Medvedev 4

5 Alexander Zverev 5

6 Casper Ruud 6

7 Stefanos Tsitsipas 7

8 Andrey Rublev 8

9 Hubert Hurkacz 9

10 Grigor Dimitrov 10

11 Alex de Minaur 11

12 Holger Rune 12

13 Ugo Humbert 13

14 Ben Shelton 14

15 Taylor Fritz 15

16 Tommy Paul 16

17 Karen Khachanov 17

18 Alexander Bublik 18

19 Sebastian Baez 19

20 Adrian Mannarino 20

21 Francisco Cerundolo 21

22 Nicolas Jarry 22

23 Frances Tiafoe 23

24 Lorenzo Musetti 24

25 Tallon Griekspoor 25

26 Sebastian Korda 26

27 Alejandro Davidovich Fokina 27

28 Jan-Lennard Struff 28

29 Jiri Lehecka 29

30 Tomas Martin Etcheverry 30

31 Cameron Norrie 31

32 Borna Coric 32

Jordan Thompson 33

Felix Auger-Aliassime 34

Laslo Djere 35

Arthur Fils 36

Gael Monfils 37

Roman Safiullin 38

Fabian Marozsan 39

Matteo Arnaldi 40

Alejandro Tabilo 41

Christopher Eubanks 42

Sebastian Ofner 43

Alexei Popyrin 44

Aslan Karatsev 45

Jack Draper 46

Zhizhen Zhang 47

Marcos Giron 48

Daniel Evans 49

Tomas Machac 50

Lorenzo Sonego 51

Mariano Navone 52

Facundo Diaz Acosta 53

Dominik Koepfer 54

Nuno Borges 55

Andy Murray 56

Pedro Martinez 57

Christopher O’Connell 58

Dusan Lajovic 59

Miomir Kecmanovic 60

Yannick Hanfmann 61

Flavio Cobolli 62

Alexander Shevchenko 63

Luciano Darderi 64

Aleksandar Vukic 65

Daniel Altmaier 66

Thiago Seyboth Wild 67

Emil Ruusuvuori 68

Pavel Kotov 69

Alex Michelsen 70

Yoshihito Nishioka 71

Roberto Carballes Baena 72

Jaume Munar 73

Jakub Mensik 74

Arthur Cazaux 75

Mackenzie McDonald 76

Rinky Hijikata 77

Max Purcell 78

Arthur Rinderknech 79

Sumit Nagal 80

Luca Nardi 81

Marton Fucsovics 82 8

Federico Coria 83

Roberto Bautista Agut 84

Taro Daniel 85

Stan Wawrinka 86

Brandon Nakashima 87

Pedro Cachin 88

Botic van de Zandschulp 89

Thiago Agustin Tirante 90

Constant Lestienne 91

Corentin Moutet 92

Daniel Elahi Galan 93

Thanasi Kokkinakis 94

Fabio Fognini 95

Hugo Gaston 96

Aleksandar Kovacevic 97

Matteo Berrettini 98

Luca Van Assche 99

Denis Shapovalov 27 (PR)

Kei Nishikori 48 (PR)

Soonwoo Kwon 80 (PR)

Rafael Nadal 9 (PR)

Marin Cilic 21 (PR)