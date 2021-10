Cuffie Wireless | Le migliori del 2021

Il mercato delle cuffie wireless include un numero spropositato di articoli. Avere tante soluzioni a portata di mano è sicuramente un fattore positivo, ma è davvero complicato scegliere quello che meglio si adatta alle proprie esigenze, considerando tutte le specifiche tecniche di cui sono dotate. In questo articolo, dunque, abbiamo realizzato una speciale guida con l’obiettivo di guidarvi all’acquisto delle vostre cuffie.

Chiaramente, le migliori cuffie wireless possiedono le migliori specifiche tecniche del mercato e, tendenzialmente, vantano anche funzionalità aggiuntive da non sottovalutare, come la cancellazione attiva del rumore, ma non sempre possono soddisfare appieno le esigenze dei consumatori più esigenti. Motivo per cui, di seguito troverete una selezione di prodotti per tutte le orecchie, partendo chiaramente dai modelli economici fino ad arrivare a quelli più costosi.

Prima di passare alla nostra rassegna, è doveroso segnalarvi che in calce all’articolo troverete invece una piccola guida sulla scelta dei migliori articoli di questo segmento di mercato, in modo tale da permettervi di conoscere nei dettagli tutte le specifiche tecniche di tali dispositivi. Senza girarci ancora intorno, vi auguriamo una buona lettura e un buono shopping!

Le migliori cuffie wireless

JBL Tune500BT

Iniziamo con delle cuffie wireless economiche, in particolare le JBL Tune500BT. Possiedono lo stretto necessario per garantire un buon sound in quasi tutti i contesti quotidiani, dalla riproduzione di musica nella propria abitazione e non solo. Vantano un buon design che può adattarsi alle orecchie e possono anche interfacciarsi con gli assistenti vocali, Siri e Assistente Google. Per quanto concerne l’autonomia, queste cuffie assicurano 16 ore di riproduzione musicale e si ricaricano in sole due ore con la ricarica rapida (cinque minuti equivalgono ad un’ora di spettacolo).

Sony Wh-Ch710N

La funzione di cancellazione attiva del rumore non è più esclusiva ai prodotti top di gamma, infatti ora la troviamo in cuffie meno costose, come nel caso delle Sony Wh-Ch710N. Stiamo parlando di un articolo dalle ottime specifiche tecniche, venduto ad un prezzo decisamente interessante. Innanzitutto, possiedono un driver da 30 millimetri, un’autonomia da urlo (fino a 35 ore di riproduzione con ricarica rapida) e morbidi padiglioni ovali. Insomma, hanno tutto quello che un amante della buona musica cerca!

Beats Solo3 Wireless

Nella fascia media del mercato spiccano le cuffie Beats Solo3 Wireless. Si tratta di un articolo dalle alte prestazioni, che vanta tra le sue specifiche tecniche anche la tecnologia per la cancellazione attiva del rumore. Dotate del chip Apple W1 e connettività wireless Bluetooth, queste cuffie possono davvero fare la differenza in quasi tutti i contesti quotidiani e si adattano soprattutto a coloro che si spostano costantemente in un ambiente cittadino. Sono compatibili con dispositivi iOS e Android e vantano una buona autonomia con ricarica rapida!

JBL TUNE 760NC

Le JBL TUNE 760NC sono cuffie davvero interessanti, soprattutto per tutti coloro che desiderano una qualità del sound elevata. Questo prodotto rappresenta un concentrato di tecnologia, a partire dalla tecnologia JBL Pure Bass, che va ad affiancarsi al Noise Cancelling ed a driver da 40 millimetri. Queste cuffie permettono di riprodurre in modalità wireless un audio di elevata qualità con bassi potenti, con tutti i dispositivi in circolazione grazie ad una compatibilità praticamente universale. È possibile anche gestire le chiamate con gli assistenti vocali oppure con i pulsanti posti su uno dei padiglioni. Grazie alla batteria agli ioni di litio, ricaricabile in meno di 2 ore, questo articolo assicura fino a 50 ore di riproduzione audio con Bluetooth attivo oppure fino a 35 ore con Bluetooth e ANC attivi.

Sennheiser HD 450BT

Le Sennheiser HD 450BT è una delle migliori cuffie attualmente in circolazione, poiché possiede tutto il necessario per garantire un suono potente e cristallino, con bassi dinamici profondi e pieno supporto ai codec high-quality, come AAC e APTX a bassa latenza. Tra le sue specifiche troviamo anche la cancellazione attiva del rumore, per poter assicurare un piacevole ascolto senza interruzioni. La sua autonomia stimata è di 30 ore, ma può variare in base all’utilizzo e alle impostazioni del software. Queste cuffie sono pienamente gestibili con l’app “Sennheiser Smart Control” che permette equalizzazione, modalità podcast e update firmware. Non mancano dei controlli intuitivi sul padiglione, incluso anche quello per attivare il virtual assistant per interagire con Siri e Google Assistant.

Sony WH-1000XM3

Le cuffie Sony WH-1000XM3 sono in grado di avvolgere gli appassionati con un sound potente e deciso, grazie anche alla funzione di cancellazione attiva del rumore, che abbatte tutti i disturbi dall’ambiente circostante. Inoltre possiede una capiente batteria agli ioni di litio che assicura un’autonomia fino a 30 ore di riproduzione musicale, con la possibilità di ricarica rapida (cinque ore di autonomia dopo soli dieci minuti di carica). Non manca la possibilità di collegamento a tutti i dispositivi e un microfono per le chiamate.

Bose Noise Cancelling Headphones 700

Le Bose Noise Cancelling Headphones 700 rappresentano una delle migliori soluzioni attualmente disponibili in commercio, perché vantano un suono sorprendente con dettagli nitidi e chiari, senza contare dei suoi bassi ricchi e profondi. A tutto questo si aggiunge anche la funzione di cancellazione attiva del rumore, per godere al meglio di musica, podcast, video e chiamate senza distrazioni. Queste cuffie hanno un design bello e confortevole, grazie alla presenza di un archetto leggero in acciaio inossidabile e ai due padiglioni inclinati. Per quanto concerne l’autonomia, queste cuffie garantiscono una riproduzione fino a 20 ore non-stop.

Come scegliere le migliori cuffie wireless

Dopo aver dato uno sguardo alle principali cuffie wireless del momento, è giunto il momento di spiegarvi le principali specifiche di questi prodotti, che vi elencheremo di seguito per comodità:

Tipologia

Driver

Design

Padiglione chiuso, aperto o semiaperto

Connettività

Funzioni secondarie

Tipologia

Quando parliamo di cuffie, per tipologia intendiamo la tecnologia dell’altoparlante posto all’interno del padiglione. I sistemi più utilizzati sono tre, ossia dinamico, magnetoplanare ed elettrostatica. Per quanto concerne il primo tipo, nonché quella più utilizzata in questo campo, si avvale di una membrana a cono sulla quale è installato un cavo chiamato “voice coil”. Tale sistema, quando pienamente funzionante, riceve corrente alternata che genera un campo magnetico indotto che allontana e avvicina la membrana dal magnete sul fondo.

La cuffia magnetoplanare, invece, utilizza un principio simile a quello precedente ma la differenza sta nel modo in cui sono installati i componenti. Nello specifico utilizza un diaframma piatto sul quale viene stampato un circuito. Il diagramma è posto in mezzo ai due magneti contrapposti, e il movimento è praticamente lo stesso del precedente modello.

Infine, l’ultima tipologia è quella delle cuffie elettrostatiche, che necessitano di elevate tensioni per poter funzionare efficacemente. Rispetto ai precedenti sistemi, questo sfrutta il campo elettrico anziché quello magnetico, ma la struttura è praticamente simile. All’interno della cassa ci sono dunque due circuiti non magnetizzati che si avvicinano e si allontanano con il flusso di energia sul magnete.

Driver

Ormai tutte le cuffie possiedono un driver in neodimio, che genera dei campi magnetici più forti a parità di volume e peso, e vantano dunque una durabilità media stimata tra i 15 e i 20 anni.

Design

Esistono tre tipologie di design per le cuffie wireless. Partiamo da quello circumaurale oppure over-ear, ovvero quelle che ricoprono completamente le orecchie, e si poggiano di conseguenza sulla testa. Poi troviamo quelle on-ear, vale a dire quelle che si poggiano sull’orecchio e non sulla testa. Infine, ci sono gli auricolari che si inseriscono all’interno dell’orecchio.

Padiglione chiuso, aperto o semiaperto

In commercio esistono tre tipologie di padiglione: chiuso, aperto o semiaperto. Le cuffie chiuse hanno il retro tendenzialmente in plastica o in altro materiale, e di conseguenza non permettono il flusso d’aria all’orecchio (generalmente possiedono una soppressione del rumore ambientale passiva). Quelle aperte, invece, non hanno nulla salvo che una griglia che permette il flusso d’aria e dei suoni esterni, ma offrono una spazialità maggiore rispetto alle cuffie precedenti. Quelle semiaperte non rientrano in nessuna delle due precedenti tipologie di padiglione, e rappresentano dunque una soluzione intermedia.

Connettività

Il focus di questo articolo sono le cuffie wireless, ma la maggior parte di esse possiedono anche altre tipi di connettività. Ci sono quelle con cavo jack oppure quelle con USB-A o USB-C.

Funzioni secondarie

Le funzioni secondarie sono tutte quelle tecnologie integrate all’interno della cuffia che ne migliorano la qualità generale. Tra queste citiamo il cosiddetto “Noise cancelling”, vale a dire la soppressione del rumore ambientale attiva che, attraverso dei microfoni e all’intelligenza artificiale, eliminano sistematicamente tutte le fonti di disturbo nei dintorni, per un sound pulito e cristallino o semplicemente per non essere disturbati.