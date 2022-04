Se vi serve un nuovo abbigliamento per la stagione in corso, non può che farvi piacere scoprire che eBay ha dedicato una nuova promozione alle migliori scarpe, permettendovi di risparmiare fino al 40%. Il portale, dunque, vi darà modo di aggiornare ancora una volta il guardaroba con le vostre scarpe preferite, acquistandole a prezzi molto inferiori rispetto ai soliti.

Il catalogo di offerte è pieno di brand importanti come New Balance, Diadora, Adidas, Puma e gli sconti coinvolgono svariati modelli di quest’ultimi, il che significa che potrete acquistare ottime scarpe da ginnastica da indossare tutti i giorni. Insomma, una promozione ottima per chi cerca l’abbigliamento top, di tendenza e che normalmente lo si acquista a prezzo pieno.

Le offerte sono talmente tante che l’imbarazzo della scelta sarà assicurato ma, a nostro avviso, l’offerta sulle Superga Tripe Burnished Leather WP è tra le migliori di questa iniziativa, dato che lo sconto applicato supera di gran lunga la soglia della promozione.

Le suddette sneaker, infatti, vengono proposte attualmente da eBay al 69% in meno rispetto al prezzo di listino di 129,00€, consentendovi di acquistarle a soli 39,99€. Un’offerta grandiosa e lo sarà soprattutto per quelli che vanno matti per lo stile basso e del classico design Superga. Il marchio, ricordiamo, è attivo dal 1911 e oggi è leader nel settore delle calzature per il tempo libero e lo sport. Inoltre, è stato il primo a usare la tecnologia della vulcanizzazione della gomma nelle scarpe, nonché il primo brand a realizzare scarpe da tennis con suola in gomma.

Nel complesso parliamo di un paio di scarpe di ottima fattura, capaci di offrirvi comfort e stile. A questo prezzo poi è davvero un acquisto irrinunciabile, ma ricordate che l’offerta potrebbe terminare da un momento all’altro e questo vale anche per tutte le altre sneakers disponibili sulla pagina della promozione.

