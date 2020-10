Doppi punti VIP con tutti gli acquisti su Lego Store!

Oltre all’arrivo dei nuovi set LEGO a tema Halloween, sullo store è iniziata una nuova succosa iniziativa che vi permetterà di aumentare notevolmente i vostri punti VIP per alcuni giorni! Infatti acquistando presso lo store di LEGO.com fino al 20 ottobre, sarà possibile ottenere il doppio dei punti VIP che si riceverebbero con il normale acquisto, diventando una vera super occasione da cogliere al volo per completare la propria collezione di set LEGO.

Avere un account VIP porta numerosi vantaggi come accedere a sconti ed eventi esclusivi, accesso anticipato per i set più ricercati, omaggi riservati ai soci e promozioni mensili ma soprattutto questo servizio è totalmente gratuito! Infatti occorre solamente registrarsi dal sito per accedere a tutti questi benefit, e sarà possibile iniziare ad accumulare punti e scaricare la carta VIP digitale sul proprio smartphone.

Questa promozione che viene direttamente da LEGO si può sfruttare per acquistare i nuovi e terrificanti set dedicati ad Halloween ispirata alle leggendarie pellicole horror di Universal, oppure per recuperare il famigerato Starter Pack di LEGO Super Mario, diventato pressoché introvabile su altri portali. Inoltre questa promozione si rivela una buona occasione per recuperare le ultime novità dedicate al Natale 2020, come ad esempio la Casa degli elfi di Babbo Natale, che oltre a fornire numerose divertimento in fase di montaggio, diventa un’ottimo elemento per arredare e trasmettere la magia delle feste con i numerosi dettagli natalizi.

Poiché questa iniziativa dedicata ai punti VIP doppi si riferisce a tutto il vasto catalogo di prodotti presente sullo store di LEGO, per questo il nostro consiglio è quello di visitare la pagina relativa alla promozione, così che possiate trovare il set giusto per voi, entro il 20 ottobre. Infine, prima di lasciarvi perdere fra i mattoncini LEGO, vogliamo ricordarvi ancora una volta di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto.