eBay: 48% di sconto sull’ottima Lavatrice Candy HGB 128THB7-S!

La nostra rassegna delle migliori offerte di giorno, prosegue con la sezione “gli Imperdibili” di ebay, che viene costantemente aggiornata con tantissimi prodotti proposti a prezzi veramente stracciati. A tal proposito visitando la pagina del portale potrete trovare tantissimi prodotti in offerta, con decurtazioni di prezzo che possono prezzo fino al 50%.

Ovviamente, la selezione dei prodotti in offerta presente per gli Imperdibili è davvero vasta ma, per quel che ci riguarda, pensiamo dovreste porre attenzione all’ottima offerta relativa alla lavatrice Candy HGB 128THB7-S, in vendita adesso al prezzo di 249,99€ anziché di 479€, a seguito di uno sconto del 48% che vi permetterà di risparmiare ben 230€!

Candy HGB 128THB7-S è una lavatrice a libera installazione con carica frontale, ad efficienza energetica A+++, che raggiunge una velocità di 1200 Giri al minuto. Tra le caratteristiche troviamo un cestello spazioso da 8Kg, per il lavaggio dei capi più ingombranti e ben 14 programmi di lavaggio per il trattamento e la cura dei vari tessuti. La sua funzione Livello di sporco regola automaticamente i parametri di lavaggio per combattere lo sporco più ostinato, permettendovi di rimuovere anche le macchie di caffè o di cioccolato. Questa opzione permette di scegliere tra 3 livelli di intensità di lavaggio, a seconda del grado di sporco dei tessuti, garantendovi la massima pulizia dei vostri capi senza il bisogno di recarsi in tintoria!

E non è tutto, perché questa lavatrice, grazie alla sua funzione Acqua Plus permette di lavare la biancheria in una maggior quantità d’acqua e ciò, con la nuova azione combinata di cicli di rotazione del cesto con carico e scarico d’acqua, permette di ottenere capi perfettamente puliti e risciacquati, ottenendo la perfetta dissoluzione del detersivo e garantendo un’efficace azione pulente. Questa funzione è stata studiata appositamente per le persone con pelle delicata e sensibile, per le quali anche un minimo residuo di detersivo può causare irritazioni o allergie.

Grazie al comodo ed ampio display potrete vedere tutte le informazioni relative alle varie impostazioni e il tempo rimanente dei vari programmi di lavaggio. Questo apparecchio è equipaggiato di tecnologia Smart Touch che consente di interagire, tramite App, con gli smartphone basati sul sistema operativo Android e dotati della funzione NFC, in modo da poter monitorare e controllare le varie attività della lavatrice. Oltre ad essere intuitiva e pratica nel suo utilizzo, questa lavatrice vanta tutti quegli accorgimenti tecnici che ne migliorano l’esperienza generale. Infatti, il motore Inverter migliorerà l’efficienza della macchina grazie alle prestazioni avanzate e alla cura speciale per le fibre dei vostri capi, permettendovi di risparmiare energia e di avere un bucato pulito ed impeccabile!

Come avrete avuto di vedere, la lavatrice Candy HGB 128THB7-S, al suo nuovo prezzo d’occasione, è la soluzione ideale per il trattamento dei vostri capi, e considerata la sua classe energetica, potrete vantare anche di un notevole risparmio persino nei consumi energetici. Come detto, le offerte eBay sono tante ed è per questo che, come sempre, vi invitiamo a visitare la pagina del portale con tutte le promozioni del giorno, così da poter trovare l’offerta più vicina alle vostre esigenze. Infine, prima di lasciarvi al vasto catalogo di eBay di oggi, vi ricordiamo di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram, dove sarete continuamente aggiornati su tutte le novità relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buon shopping!

