FIFA 22: preordinalo ora a soli 49,98€!

Nonostante sia appena stato annunciato al grande pubblico, l’attesissimo FIFA 22 è già disponibile al preordine a soli 49,98 euro per PS4 e Xbox One. Un prezzo a dir poco incredibile, che ci permette di assicurarsi fin da ora una copia del celebre gioco di calcio al giorno di lancio a un prezzo risicato, facendoci così risparmiare ben venti euro. Un’occasione, insomma, decisamente da non perdere se si è del fan della saga.

A rendere il tutto più interessante è poi il fatto che prenotando FIFA 22 presso alcuni store, come ad esempio GameStop, è possibile ottenere incluso nel prezzo anche un ricco bonus preorder, che consiste in un oggetto Giocatore Squadra della Settimana 1, Kylian Mbappè in prestito, un ambasciatore FUT a scelta in prestito e, infine, un talento locale per la modalità carriera. Il tutto, lo ripetiamo, a soli 49,98 euro per PS4 e Xbox One, un prezzo a dir poco incredibile per il preordine di uno dei giochi più attesi dell’anno.

Se cercate FIFA 22 per altre piattaforme potete trovarlo al miglior prezzo nel nostro articolo dedicato.

FIFA 22 uscirà sul mercato il prossimo 1 ottobre, ma è quindi già prenotabile per PS4 e Xbox One all’imperdibile prezzo di soli 49,98 euro. Il nostro consiglio è quello di fare decisamente in fretta: non è infatti chiaro fino a quando il preordine di FIFA 22 resterà disponibile con questa incredibile offerta.

