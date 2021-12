Follia Amazon: sedia gaming di qualità a meno di 110€! Assurdo!

Le offerte di Natale di Amazon la stanno facendo da padrone per quanto concerne il risparmio online di questo periodo ma, oltre alle offerte intese come veri e propri tagli di prezzo, sul colosso dell’e-commerce spiccano anche svariati coupon che vi permetteranno di abbassare il prezzo dei prodotti. Si tratta di un’alternativa alle classiche offerte del portale, i cui risparmi possono raggiungere comunque cifre elevate come nel caso delle sedie da gaming a marchio Southern Wolf, le quali, grazie proprio ad un coupon, crollano di ben 50€.

A differenza di altre promozioni simili, in questo caso non bisognerà copiare e incollare nessun coupon, dato che sarà direttamente Amazon ad applicarlo a carrello. Tuttavia, assicuratevi che il coupon sia stato applicato dal portale. Per fare ciò, vi basterà controllare se è presente la spunta verde situata sotto al prezzo del prodotto. Qualora non lo fosse, sarà sufficiente cliccare sulla casellina per attivare lo sconto che, ricordiamo, sarà di 50€ e interesserà 4 sedie da gaming realizzate da Southern Wolf, brand che focalizza le sue attenzioni soprattutto su questo genere di articoli.

I coupon saranno validi fino al 12 gennaio 2022, ma la data di scadenza non può essere garantita fino all’ultimo giorno visto che i coupon messi a disposizione dal portale non sono infiniti. In altre parole, se le richieste dovessero essere numerose, e ci sono tutti i motivi che possano esserlo, il termine utile per risparmiare 50€ su queste ottime sedie da gaming si ridurrebbe drasticamente, quindi se non siete riusciti a sfruttare gli ottimi sconti a tema durante il recente Black Friday, avete una nuova occasione di aggiornare la vostra postazione con un’ottima sedia da gaming a prezzi vantaggiosi. Ovviamente, questa sarà poi una delle ultime occasioni dell’anno, un motivo in più per prendere seriamente in considerazione questa iniziativa di Amazon.

Come detto, parliamo di sedie da gaming di ottima fattura, dotate di poggiapiedi, poggiatesta e supporto lombare. Disponibili in diverse colorazioni, il loro prezzo ufficiale è di 159,99€ ma, come detto, potrete portarvele a casa a meno di 110€ grazie ai coupon messi a disposizione da Amazon.

Non vogliamo soffermarci ancora sull’offerta anche perché, come detto, vi conviene subito recarvi sulla pagina della promozione in quanto i coupon potrebbero esaurirsi molto presto. Detto ciò, vi invitiamo ad iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Qualora siate interessati ai buoni sconto, vi consigliamo di consultare la nostra pagina dedicata al seguente indirizzo. Buon divertimento e buono shopping!

Altre offerte di Natale Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!