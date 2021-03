Galaxy S21 Plus a meno di 900€ nelle offerte eBay

Al netto di un Amazon forse un po’ sonnacchioso rispetto al suo standard, dobbiamo ammettere che per ciò che concerne questa prima settimana di offerte di marzo, eBay e le sue “Offerte Imperdibili” hanno giocato un ruolo fondamentale, proponendosi con un numero a dir poco esagerato di opportunità di acquisto, e con sconti che hanno investito molteplici prodotti di svariate categorie, tra cui smartphone, smart tv e tutta una serie di elettrodomestici per la casa che possono tornarvi utile nella vita quotidiana.

Oggi, dunque, non fa eccezione, ed anzi sono diverse le offerte che potrete rintracciare tra le pagine del portale tra cui, su tutte, svetta certamente quella che riguarda il Samsung Galaxy S21 Plus, proposto a 889,99€ invece degli originali 1.079,00€, scendendo così sotto la soglia psicologica dei 900€. In realtà, non è la prima volta che questo smartphone viene venduto ad un prezzo così basso su eBay, tuttavia le disponibilità a prezzo scontato si erano rapidamente esaurite e, proprio per questo, al ritorno dell’offerta abbiamo pensato di segnalarvi nuovamente la cosa, così che possiate accaparrarvi uno smartphone eccezionale ad un prezzo che, tutto sommato, è davvero conveniente se si tiene conto di modello e caratteristiche.

La variante proposta da eBay è quella da 128GB di memoria interna ed è chiaro che siamo di fronte ad uno dei prezzi più bassi delle rete, probabilmente il più basso in assoluto se consideriamo gli store più importanti e affidabili come eBay. Come spesso capita in queste occasioni, soprattutto con i modelli top di gamma come il Samsung Galaxy S21 Plus, la disponibilità è molto limitata, spingendoci a consigliarvi un acquisto istantaneo per non rischiare di rimanere a mani vuote.

Con un display Dynamic AMOLED 2X, il Samsung Galaxy S21 Plus ha una frequenza di risposta fino a 120 Hz e permette di registrare video in 8K, risoluzione che possono vantare oggi pochissimi smartphone. Ovviamente, la qualità di registrazione video è ai vertici della categoria, arricchita con funzionalità che vi permetteranno anche di catturare immagini su di essa per ottenere una galleria di foto da 33MP di alta qualità, utile qualora vogliate salvare uno specifico momento vissuto. Proprio come i video, anche le foto godono di risoluzioni altissime, nonché di un incredibile zoom ibrido 30x. Inoltre, con la serie Galaxy S21, Samsung ha presentato il nuovo processore Exynos 2100 il quale, a differenza degli anni scorsi, riesce finalmente a competere con la controparte Snapdragon, in molti casi persino superarla.

A pochi mesi dalla sua uscita, quindi, potrete acquistare il potente e raffinato Samsung Galaxy S21 Plus risparmiando già quasi 200€.

