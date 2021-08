Gamestop inarrestabile! PS5 standard e digital in vendita da ora!

Aggiornamento ore 10:34: console esaurite!

PS5 è di nuovo disponibile da Gamestop! Ebbene sì, dopo aver dominato il mese di luglio, proponendosi con un numero di vendite esagerato, Gamestop continua la sua cavalcata di vendite console anche per questo mese di agosto, inanellando la quarta mattinata di vendite consecutive dell’ambitissima PlayStation 5 di Sony, e proponendoci addirittura anche la più ricercata versione Digital, ovvero quella sprovvista di lettore disco che, come saprete, era ormai sparita da tempo dai rada del mercato, risultando irreperibile persino sul mercato secondario!

Ovviamente, anche in questa tornata le console saranno in vendita in versione bundle, poiché non c’è traccia delle versioni “stand alone”, tuttavia è ovvio che, qualora non abbiate ancora avuto modo di acquistare la console, questa sia l’occasione ideale per farlo, non solo perché così potrete riceverla a casa in tempo per le vacanze estive, ma anche e soprattutto perché Gamestop, al netto delle sue vendite in bundle, si è davvero rivelato l’unico posto in cui potersi accaparrare una PS5, sia essa in versione Standard o Digital.

Come saprete, infatti, laddove persino Amazon non riesce a proporre la console, GameStop dispone costantemente di stock di console da mettere in vendita, tanto che – come detto in apertura – questa è in effetti la quarta giornata di fila che PlayStation 5 torna disponibile presso la catena! Un evento certamente piacevole e raro, specie considerando quella che è la situazione relativa alla produzione del mercato console che, stando alle più recenti dichiarazioni da parte dei produttori di componentistiche hardware, continuerà la sua vendita a singhiozzi almeno fino al 2023, ancora una volta a causa il gap nella produzione causato dal COVID-19 che non è stato ancora recuperato, con tutto ciò che ne è conseguito.

Ciò detto, per ciò che concerne le versioni “bundle” proposte da Gamestop, vi ricordiamo che esse prevedono l’acquisto di una serie di altri prodotti assieme alla console, senza i quali non è possibile completare l’ordine. Per la precisione Gamestop vi obbligherà ad acquistare un certo numero di prodotti in base alla versione scelta: 5 prodotti per PS5 Standard, con la possibilità di aggiungere accessori e giochi, e di 4 prodotti per PS5 Digital Edition, dove i giochi vengono invece sostituiti ai pacchetti di abbonamento dei servizi PlayStation. In ambo i casi, il prezzo finale del pacchetto dovrebbe aggirarsi attorno ai 700€ e, pur consci che la vendita in bundle può far storcere il naso a molti, vi suggeriamo comunque di tenerla in considerazione, visto che ad oggi parrebbe l’unica alternativa per potersi portare a casa una PlayStation 5.

Ciò detto, vi garantiamo che terremo sotto costante controllo la situazione e provvederemo ad aggiornare questo articolo non appena ce ne sarà l’opportunità. Nel mentre, vi rimandiamo però ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, ovvero il luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative alle prossime disponibilità di PlayStation 5, e dove vi offriremo in tempo reale anche tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping e buona fortuna!

