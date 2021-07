PlayStation 5 e Xbox Series X scarseggeranno per anni. La conferma di Intel

PlayStation 5 e Xbox Series X, inutile dirlo, sono particolarmente difficili da trovare. Il problema della scarsità dei semiconduttori ha colpito durante anche Sony e Microsoft, che si sono ritrovate senza poter vendere abbastanza console ai giocatori. A distanza di più di sette mesi dal rilascio delle piattaforme di nuova generazione il problema sussiste senza accennare a fermarsi, e la situazione potrebbe anche peggiorare.

Il CEO di Intel, Pat Gelsinger, ha parlato in merito alla questione durante una conferenza, dichiarando che “anche se mi aspetto che la carenza diminuisca nella seconda metà [del 2021], ci vorranno ancora uno o due anni prima che l’industria sia in grado di raggiungere completamente la domanda“. Gelsinger spiega che c’è ancora molto da fare prima di poter risolvere il problema della scarsità di semiconduttori e si mostra molto positivo riguardo la crescita del mercato PC.

Per quanto riguarda invece il campo delle console, questo dato potrebbe tradursi in una probabile scarsità di PlayStation 5 e Xbox Series X almeno fino al 2023 dato che il problema, secondo NVIDIA, causerà dei ritardi nella produzione delle GPU. Si tratta indubbiamente di una situazione molto difficile da gestire, e per il momento c’è davvero poco che possiamo fare per arginare il problema.

La situazione attuale sta davvero mettendo in difficoltà tutti: oltre Sony e Microsoft, anche Nintendo ha accusato la scarsità di semiconduttori, senza poi dimenticare il caso di Final Fantasy XIV, in arrivo su PlayStation 5, la cui popolarità ha intasato i server, non potenziabili proprio per la mancanza di chip per i data center. Restiamo quindi in attesa di maggiori aggiornamenti in merito alla questione che speriamo arrivino quanto prima possibile. Fino ad allora, vi consigliamo di restare sintonizzati sulle nostre pagine così da non perdere alcuna novità.