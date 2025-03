Google Fitbit Versa 4: il tuo coach da polso, sempre al tuo fianco!

Vedi offerta su Amazon

La Festa delle Offerte di Primavera di Amazon presenta il Google Fitbit Versa 4, ora disponibile su Amazon a soli 149€ invece di 191,40€, con uno sconto del 22%! Questo smartwatch vi accompagnerà nelle vostre attività quotidiane con oltre 40 modalità di allenamento, GPS integrato e monitoraggio continuo del battito cardiaco. Con un'autonomia di più di 6 giorni e resistenza all'acqua fino a 50 metri, è il compagno ideale per fitness e benessere. Include anche 6 mesi di abbonamento Premium per accedere a contenuti esclusivi.

Google Fitbit Versa 4, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Google Fitbit Versa 4 è l'alleato perfetto per chi desidera monitorare a 360° la propria salute e fitness quotidiano. Con oltre 40 modalità di allenamento, GPS integrato e rilevazione continua del battito cardiaco, questo smartwatch soddisfa le esigenze sia degli sportivi occasionali che degli atleti più impegnati. La resistenza all'acqua fino a 50 metri e l'autonomia superiore a 6 giorni vi permetteranno di utilizzarlo senza interruzioni, mentre le funzioni come la mappa di intensità dell'allenamento e il livello di recupero giornaliero vi aiuteranno a ottimizzare i vostri progressi.

Per chi cerca un equilibrio tra benessere fisico e mentale, il Fitbit Versa 4 offre strumenti completi per il monitoraggio del sonno, inclusi profilo personalizzato, oltre a funzioni per la gestione dello stress e contenuti per il rilassamento. La compatibilità con iOS e Android, unita alla possibilità di effettuare chiamate Bluetooth e personalizzare i quadranti, lo rende adatto anche a chi cerca uno smartwatch elegante e versatile per la vita di tutti i giorni. Con l'abbonamento Premium incluso di 6 mesi, avrete accesso a consigli personalizzati per migliorare ulteriormente il vostro benessere.

A soli 149€ invece di 191,40€, il Google Fitbit Versa 4 rappresenta un investimento eccellente per chi desidera migliorare il proprio benessere. La combinazione di funzionalità complete per fitness e salute, lunga autonomia e design versatile lo rende uno dei migliori smartwatch nella sua fascia di prezzo, ulteriormente valorizzato dall'abbonamento Premium di 6 mesi incluso.