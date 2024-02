Non perdetevi l’uovo di pasqua di Dragon Ball, sta andando a ruba!

La Pasqua si avvicina ed è, dunque, giunto il momento di iniziare a pensare alle uova da regalare a ogni membro della famiglia. Noi abbiamo già iniziato a suggerirvi alcune delle migliori proposte adatte sia ai bambini che agli adulti, mentre oggi ci vogliamo concentrare su un uovo in particolare, che quest'anno sta andando già a ruba. Parliamo del Kinder GranSorpresa dedicato a Dragon Ball, una novità che farà felici tutti gli amanti dell'iconica serie di Toriyama e che è disponibile anche su Amazon al prezzo conveniente di 18,09€!

Kinder GranSorpresa Dragon Ball, chi dovrebbe acquistarlo?

L'Uovo di Pasqua Kinder GranSorpresa edizione Dragon Ball, dal peso di 150 grammi, si rivela, ovviamente, l'alternativa ideale per tutti i fan dell'iconico anime. Non solo vi delizierà il palato grazie al finissimo cioccolato al latte di alta qualità tipico di Kinder, ma vi sorprenderà con le speciali sorprese a tema Dragon Ball al suo interno. Potrete, infatti, trovare personaggi iconici come Goku e Vegeta, e la novità di quest'anno è che grazie all'app gratuita Kinder Applaydu gli darete vita, dando ai più piccoli la gioia di poter giocare anche virtualmente con la loro sorpresa.

Insomma, l'uovo di Pasqua Kinder a tema Dragon Ball rappresenta un'alternativa perfetta per i fan di uno degli anime più famosi e amati di sempre. Non possiamo, dunque, non consigliarvelo, soprattutto finché è disponibile su Amazon a un prezzo più basso rispetto a quello del supermercato!

Vedi offerta su Amazon