Dyson Cool è in offerta sul sito ufficiale Dyson a 249€ invece di 349€, con uno sconto del 29%. Questo ventilatore a torre vi rinfrescherà rapidamente grazie alla tecnologia Air Multiplier™ che amplifica il flusso d'aria fino a 15 volte, diffondendo 500 litri d'aria al secondo. Include anche un telecomando magnetico con 10 impostazioni e timer programmabile.

Vedi offerta sul sito Dyson

Dyson Cool, chi dovrebbe acquistarlo?

Dyson Cool rappresenta la soluzione ideale per chi desidera un raffrescamento efficace e silenzioso durante i mesi estivi. Grazie alla tecnologia Air Multiplier, questo ventilatore a torre è perfetto per famiglie con bambini piccoli, perché non presenta pale esposte e garantisce massima sicurezza. La sua capacità di diffondere fino a 500 litri d'aria al secondo lo rende adatto a chi vive in appartamenti ampi o open space, dove serve un flusso d'aria potente e uniforme per rinfrescare rapidamente grandi ambienti.

Include un telecomando curvo magnetico con 10 impostazioni di velocità e funzione timer programmabile. Il motore con silenziatore Helmholtz riduce il rumore riflettendo e disperdendo le onde sonore, rendendo il suono più piacevole e silenzioso. Il dispositivo oscilla dolcemente fino a 70° per diffondere l’aria in tutta la stanza, garantendo una ventilazione uniforme e confortevole. Grazie al movimento ampio e costante, l’aria fresca raggiunge ogni angolo, creando un ambiente piacevole anche durante le giornate più calde.

Con uno sconto di 100 euro rispetto al prezzo originale di 349€, il Dyson Cool a 249€ rappresenta un'occasione eccellente per chi cerca un ventilatore potente ed efficace. Il design iconico facilita la pulizia, mentre la tecnologia garantisce prestazioni superiori per rinfrescare rapidamente ambienti di grandi dimensioni. Un investimento intelligente per il comfort estivo.

