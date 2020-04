GTA 5 e tanti altri titoli in offerta fino al 95% su Eneba

In questo lungo periodo in cui siamo costretti a rimanere a casa a venire in nostro soccorso sono fortunatamente i videogiochi, un hobby in grado di aiutarci ad ingannare il tempo con molta facilità. Eneba ha recentemente deciso di venirci incontro proponendo tutta una serie di titoli in sconto fino al 95%, con anche videogiochi di grandissimo valore come Red Dead Redemption 2 e GTA 5. Una carrellata di offerte che dureranno per ancora una decina di giorni circa, ossia fino al prossimo 26 aprile alle 17:00 in punto.

Ecco alcune tra le offerte più interessanti attualmente in corso su Eneba:

Come dicevamo in apertura di notizia sono però veramente molti i titoli attualmente disponibili con uno sconto fino al 95% su Eneba e tra essi possiamo trovare anche opere interessantissime come Alien Isolation o Call of Duty Black Ops 4. Se in questo lungo elenco avete trovato qualcosa di vostro interesse il nostro consiglio è quello di fare in fretta: il prossimo 26 aprile alle 17:00 le promozioni attualmente in corso avranno infatti termine. Per dare un’occhiata più approfondita ai videogiochi attualmente in sconto su Eneba vi basterò seguire comodamente il link qui sotto:

