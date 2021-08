Huawei Band 6 a meno di 40€ nel Fuoritutto di Unieuro

Nonostante diversi negozi siano chiusi per ferie, su Internet le offerte continuano senza sosta ed è il caso del Fuoritutto di Unieuro, che vi permetterà di acquistare molteplici prodotti, inclusi quelli più ambiti, a prezzi scontatissimi. Ovviamente molte di queste offerte tendono ad avere un tempo limitato, motivo per cui suggeriamo di approfittarne subito, anche perché siamo soliti segnalarvi gli articoli che godono della decurtazione di prezzo più alta, come è il caso dell’ultimo smartband di Huawei, ossia il Huawei Band 6.

Lo smartband di ultima generazione di Huawei, infatti, viene proposto dal noto portale a soli 39,99€, un prezzo davvero ottimo se consideriamo che si tratta di un prodotto recentissimo, affidabile e dalle numerose funzionalità. Come saprete, il Huawei Band 6 è il principale antagonista dello smartband di Xiaomi e, rispetto a quest’ultimo, vanta un numero di modalità di allenamento decisamente più alto. Se con la soluzione di Xiaomi si arriva infatti a 30 modalità, con il Huawei Band 6 avrete ben 96 attività sportive, di cui 6 vengono rilevate automaticamente.

Il display è un AMOLED da 1,47 pollici con cinturino in silicone, mentre sul retro si nota la presenza del sensore biometrico che, come detto, garantisce letture precise e affidabili. Per quanto riguarda l’interfaccia utente, il Huawei Band 6 implementa il nuovo sistema operativo proprietario dell’azienda, mentre il controllo delle attività avviene sempre tramite l’affidabile app Huawei Health. Ovviamente, non manca la possibilità di ricevere avvisi di notifiche senza che dobbiate tirare fuori lo smartphone e, tra le altre funzioni, vale la pena citare anche la possibilità di monitorare i cicli mestruali e dello stress. Uno smartband davvero completo, merito anche dell’autonomia che può raggiunge le 2 settimane di utilizzo.

Come sempre, i portali come Unieuro non si limitano ad offrire una singola offerta, ed ecco perché suggeriamo ancora una volta di visitare la pagina dedicata qualora vogliate scoprire l’intero catalogo. Infine, prima di lasciarvi al vostro prossimo acquisto, ricordate di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram, rispettivamente dedicati a Offerte, hardware & tech, abbigliamento e sport e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

La nostra selezione prodotti

Offerte ancora disponibili

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!