Impara tutte le lingue che vuoi con Babbel: il piano A VITA è in sconto del 60%!

State pensando di imparare una nuova lingua o di prepararvi al meglio per un viaggio imminente? In tal caso Babbel ha ciò che fa per voi: grazie alla nuova promozione, valida fino al 15 aprile, potrete approfittare di sconti fino al 60% su ben 3 abbonamenti, dal più breve fino al lifetime che vi dà accesso illimitato all'app. Parliamo, dunque, di un risparmio incredibile, per cui vi consigliamo di approfittarne dubito!

Vedi offerte su Babbel

Offerte Babbel, perché approfittarne?

Babbel, con oltre 10 milioni di abbonamenti venduti e il 92% degli utenti che hanno migliorato le loro capacità linguistiche in soli 2 mesi, si è guadagnato il primato come miglior piattaforma digitale grazie alla quale imparare nuove lingue, il tutto dal comfort della propria casa e con pochi minuti al giorno. Potrete accedere a oltre 150 corsi creati da esperti di didattica e utilizzarli comodamente nell'app dedicata per lo studio individuale, svolgendo esercizi basati su situazioni di vita quotidiana e dialoghi realistici, per rendere l'apprendimento efficace e divertente.

Parlando delle offerte, di seguito ve le elenchiamo tutte:

Piano 6 mesi | 8,99€ al mese (-25%) -> totale 53,94€

| 8,99€ al mese (-25%) -> totale 53,94€ Piano 12 mesi | 5,99€ al mese (-50%) -> totale 71,88€

| 5,99€ al mese (-50%) -> totale 71,88€ Piano Lifetime | 239,99€ (-60%)

Chiaramente è il piano lifetime a essere il più conveniente, garantendo l'accesso per sempre alla piattaforma con un unico pagamento e con un risparmio di ben 360€ rispetto al prezzo originale di 599,99€. Ciò detto, non ci resta che rimandarvi alla pagina dedicata alla promozione su Babbel e consigliarvi di completate il vostro acquisto quanto prima, per non lasciarvi sfuggire questa straordinaria opportunità prima della scadenza!

Vedi offerte su Babbel