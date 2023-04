TikTok è ormai diventata un punto riferimento per gli acquisti online, ed a dirlo non siamo noi, ma la quantità di prodotti diventati di moda proprio grazie alla piattaforma, ormai gergalmente raccolti sotto l’appellativo di “Amazon Finds”, e che spesso includono articoli geniali ed effettivamente molto utili, come il piccolo ma funzionale cacciavite portatile propostovi anche da noi qualche giorno fa.

Ebbene, su questa scia, oggi vi proponiamo un prodotto che non è in sconto, ma che sulla piattaforma sta facendo la gioia di molti appassionati di gaming ma anche di chi, ad esempio, lavora da sempre in smart working, ed è stanco di lavorare seduto alla scrivania.

Di che stiamo parlando? Dello splendido “cuscino” da divano CYCON², prodotto da Nerdytec per la sua gamma “Couchmaster”, un’azienda che, come da nome, si è specializzata nella produzione di questa particolare frangia di articoli “da divano”, pensati per permettere a giocatori e professionisti di starsene comodamente seduti sul morbido, senza rinunciare all’accoppiata mouse+tastiera.

Certo, con i suoi 168,00€ il prezzo non è per tutti, ma il CYCON² val certamente l’investimento, come testimonia la sua popolarità sui social, visto che vi permetterà di mettere in piedi una comoda “scrivania da divano” con tanto di porta telecomando e porte USB!

L’azienda, infatti, ha avuto l’accortezza di sviluppare per questo prodotto un apposito cavo di connessione, particolarmente lungo e resistente, che permette di collegare la piattaforma che fa da “scrivania” di questo prodotto, direttamente al PC, alimentando un HUB da ben 6 porte USB 3.0, a cui poter connettere sia il mouse, che la tastiera, che qualsiasi altro dispositivo si voglia tenere a portata di mano, come magari uno smartphone o un tablet.

Realizzato in materiali pregevoli, CYCON² può essere regolato in modo da adattarsi a qualsiasi corporatura, essendo realizzato in 3 parti distinte che vi permetteranno non solo di alzarvi e risedervi agevolmente, ma anche di riporlo comodamente.

Insomma, parliamo di un prodotto davvero utilissimo, nonché ottimamente realizzato e per questo, vi invitiamo quanto meno a dargli un’occhiata, consultando la pagina Amazon dedicata all’acquisto prima che vada esaurito.

