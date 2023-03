TikTok è la piattaforma d’eccellenza per la nascita di trend virali di ogni genere, e tra questi sta prendendo sempre più piede l’hashtag #AmazonFinds. Se siete usuari dell’app vi sarà infatti capitato almeno una volta di imbattervi in video in cui vengono mostrati prodotti utilissimi nella vita di tutti i giorni, ma al contempo economici e, come intuibile dal nome, facilmente reperibili su Amazon.

Piccoli elettrodomestici, utensili e dispositivi tech sono solo alcuni esempi dei prodotti che diventano virali su TikTok sotto il trend Amazon Finds, facendo impazzire la rete per la loro incredibile utilità e diventando delle vere e proprie mode. Ebbene, dopo avervi presentato alcuni degli articoli più famosi e bizzarri di sempre, ora ci siamo occupati di scovare tutti quelli più popolari di questo mese, riportandoveli in una comoda e pratica lista che terremo aggiornata per offrirvi sempre le ultime novità.

Ovviamente, il fatto che i prodotti siano disponibili su Amazon rappresenta un ulteriore vantaggio, visto che se siete clienti Prime potrete usufruire della spedizione rapida, e soprattutto gratuita, dei vostri ordini; se invece non siete iscritti al servizio vi consigliamo di prenderlo in considerazione, dato che i primi 30 giorni sono completamente gratis.

Prima di passare alla nostra proposta mensile di Amazon Finds, vi invitiamo anche a iscrivervi ai nostri canali Telegram dedicati alle offerte, ovvero il luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative a tutte le migliori offerte in corso sui vari store, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Amazon Finds: 7 prodotti virali su TikTok

Frullatore elettrico Magic Bullet Mini

Soprattutto se seguite delle food influencer, vi sarà capitato di vedere su TikTok video in cui vengono preparati frullati e smoothie di frutta e verdura. Ebbene, l’elettrodomestico che rende possibile tutto ciò è il Magic Bullet Mini, un frullatore pratico e dalle dimensioni ridotte con cui è possibile preparare bevande salutari e gustosissime in pochi secondi. Inoltre, l’innovativa formulazione delle lame consente di frullare qualsiasi ingrediente preservandone le proprietà nutritive, per un carico di vitamine senza rinunciare al gusto.

Vedi su Amazon

Stampante per etichette Bluetooth

Se avete una piccola impresa o semplicemente desiderate catalogare gli oggetti in casa vostra per avere tutto in ordine, l’articolo Amazon Finds perfetto per voi è la mini stampante per etichette Bluetooth. Il dispositivo non richiede inchiostro o toner ma bensì funziona con tecnologia termica, permettendovi di stampare testi, immagini, simboli, codici a barre e persino QR code in pochi secondi. Vi basterà collegare il vostro smartphone o PC tramite Bluetooth, utilizzandola poi fino a 12 ore prima di doverla caricare.

Vedi su Amazon

Martello multifunzione 12 in 1

Avete presente l’ingombrante e confusionaria cassetta degli attrezzi? Bene, potreste scordarvela grazie a questo comodissimo martello multifunzione, che racchiude al suo interno ben 12 utensili utili in ogni situazione: vi sono infatti un tagliaunghie, due pinze, un tronchesino, due diversi coltelli, una sega, una lima, due cacciaviti e una bottiglia apertura e serratura di sicurezza. Il prodotto è poi realizzato in acciaio inossidabile, quindi vi durerà per anni senza deteriorarsi o arrugginirsi.

Vedi su Amazon

Caricatore wireless pieghevole

Uno dei prodotti più utili attualmente in trend su TikTok è il caricatore wireless pieghevole, che vi permetterà di caricare contemporaneamente fino a 3 dispositivi compatibili, come smartphone, smartwatch e auricolari Bluetooth, il tutto senza alcun cavo. Vi basterà infatti appoggiare sopra alle diverse basi i vostri dispositivi, e una volta concluso l’utilizzo potrete ripiegarlo e infilarlo comodamente nell’apposita custodia.

Vedi su Amazon

Striscia LED da armadio

Se vi ritrovate spesso a utilizzare la torcia del cellulare per illuminare zone della casa come armadi, dispense e scalinate, ora potrete risolvere il problema grazie alle utilissime strisce LED dotate di nastro magnetico o adesivo. Vi basterà incollarle alla superficie che desiderate per godere di una luce fredda dall’intensità regolabile e dall’accensione intelligente. Le strisce sono infatti dotate di sensore di movimento che rileverà anche la luce solare, evitando così di accendersi quando non è necessario. Infine, la batteria ricaricabile da 1500 mAh vi durerà fino a 2 mesi, ricaricandosi poi semplicemente tramite cavo USB-C.

Vedi su Amazon

Mini aspirapolvere portatile

Soprattutto se avete animali domestici o bambini, sapete quando è facile che superfici come divani, sedie e tappeti si sporchino continuamente. Il mini aspirapolvere portatile diventato tra i prodotti più virali su TikTok vi tornerà quindi comodissimo, permettendovi di aspirare ogni granello di polvere o sporcizia in pochissimo tempo e senza dover attaccare alcun filo. Inoltre, lo strumento può anche fungere da purificatore d’aria, eliminando i cattivi odori e rinfrescando l’ambiente.

Vedi su Amazon

Lampada da comodino multifunzione

L’ultimo degli Amazon Finds che vi proponiamo questo mese è una lampada da comodino multifunzione, non solo dotata di un design elegantissimo, ma anche utilissima nella vita di tutti i giorni. Avrete infatti a disposizione un orologio con sveglia e un caricabetterie wireless su cui caricare il vostro smartpone senza bisogno di alcun cavo aggiuntivo. Inoltre, grazie ai 3 livelli di luminosità del LED potrete adeguare l’illuminazione in base alle vostre preferenze, così come impostare la scomparsa dell’orologio durante le ore notturne.

Vedi su Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!