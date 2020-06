LEGO: -20% di sconto sui set automobilistici su Zavvi

Amanti dei LEGO e delle automobili, adunata! Vi segnaliamo che su Zavvi è in corso una promozione che vi permetterà di ottenere un codice sconto, grazie al quale potrete risparmiare il 20% su tanti set dedicati al mondo dell’automobilismo! Per ottenere lo sconto non dovrete far altro che inserire il codice LEGOCAR nell’apposita finestra dal vostro carrello una volta selezionati i prodotti, ed il gioco è fatto.

Le offerte sono numerose e le proposte valgono sicuramente il nostro tempo: si parte dalla collezione di set Speed Champions, con vetture del calibro di Lamborghini o Mini pronte a sfidarsi in accesi duelli di velocità, sino a proposte relative la sempre divertente linea LEGO City che, come saprete, offre l’opportunità per costruire la città dei propri sogni tra edifici, minifigure e mezi di trasporto di ogni genere, vetture comprese. Non mancano poi i set per i più piccini, con prodotti adatti anche ai costruttori dai 4 anni in su, e pronti ad offrire ore ed ore di divertimento creativo, senza però doversi preoccupare dei piccoli pezzi o delle difficoltà date da costruzioni troppo elaborate.

Non è chiaro fino a quando si protrarranno le offerte ma, visto che ci siamo, vi suggeriamo di consultare quanto prima l'intera selezione di set LEGO disponibili su Zavvi, sia per mezzo della nostra comoda lista di articoli suggeriti, sia tramite la pagina della promozione, così che possiate trovare il set che meglio si adatta alle vostre esigenze, o a quelle dei vostri bambini.

N.B. Ricordatevi di inserire il codice sconto LEGOCAR prima di completare l’acquisto. Nel caso di prodotti già in sconto, il 20% di applicherà al prezzo scontato

I set LEGO in offerta

