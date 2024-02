LOL Talent Show: guardalo subito su Amazon Prime Video!

In questi giorni tutti stanno parlando di LOL: Talent Show, il nuovo spin-off di LOL: Chi ride è fuori che promette di offrire ore e ore di risate. Si tratta, infatti, di un autentico talent show che ha girato l'Italia alla ricerca di un talento comico emergente da inserire nel cast della nuova stagione dello show che ha conquistato milioni di spettatori. Condotta dal Mago Forest, la trasmissione vedrà tre giudici speciali, tutti veterani delle passate edizioni: Elio, Katia Follesa e Angelo Pintus. Ebbene, se volete seguirlo è il momento perfetto, dato che i primi due episodi sono usciti proprio oggi!

LOL Talent Show, come guardarlo?

LOL Talent Show, esattamente come LOL: Chi ride è fuori, è disponibile in esclusiva su Amazon Prime Video. Se siete già abbonati al servizio Prime, dunque, non dovrete far altro che accedere alla piattaforma streaming con le vostre credenziali Amazon (vi ricordiamo che è disponibile via web, app per iOS, Android e Windows e su smart TV).

Se, invece, non siete ancora abbonati al servizio Amazon Prime, è il momento perfetto per farlo, dato che avrete ben 30 giorni di prova gratuita, durante i quali potrete non solo accedere a Prime Video, ma godrete anche di tutti gli innumerevoli vantaggi offerti dall'abbonamento. Tra questi vi è la consegna rapida e sopratutto gratuita di tutti gli ordini Amazon, oltre che l'accesso a piattaforme come Amazon Music, Amazon Luna Gaming, e Amazon Prime Reading.

Dopo i 30 giorni potrete, ovviamente, decidere di disdire il servizio senza alcun costo aggiuntivo, oppure di mantenerlo a soli 4,99€ al mese. Insomma, quale momento migliore per provarlo se non per farsi qualche risata grazie a LOL: Talent Show?

