Migliori macchine per caffè in cialde (dicembre 2023)

Se avete deciso di acquistare una macchina per caffè in cialde dopo aver letto la nostra guida sulle migliori macchine da caffè, siete nel posto giusto. In questo articolo approfondiremo questa tipologia di elettrodomestici, che rappresenta un'ottima alternativa alle capsule, soprattutto per coloro che desiderano risparmiare ed evitare problemi di compatibilità.

In questo aggiornamento di dicembre abbiamo migliorato la parte relativa agli approfondimenti, arricchendola con informazioni che non avevamo trattato nelle scorse edizioni. In questo caso specifico, abbiamo dedicato una parte a chi produce le migliori macchine caffè in cialde fino ad arrivare a come si pulisce una macchina da caffè a cialde. Nel mezzo troverete altre nuove informazioni, per questo vi invitiamo a fare un'attenta lettura, a maggior ragione se siete in procinto di scoprire tutto sulle macchine caffè in cialde.

Ciò che rende le macchine per caffè in cialde uniche è proprio il loro rapporto qualità/prezzo. Le cialde sono prodotte secondo uno standard chiamato E.S.E. (Easy Serving Espresso), che assicura che tutte le cialde, indipendentemente dal produttore, abbiano le stesse dimensioni e la stessa quantità di caffè (circa 7 grammi). Questo vi consente di acquistare non solo la macchina che preferite, ma anche il caffè che più vi piace, senza preoccuparvi di problemi di compatibilità o danni alla macchina. Al contrario, con le capsule compatibili, spesso si verificano otturazioni e guasti, soprattutto con le famose Nespresso.

Le cialde contengono il caffè racchiuso tra due strati di carta sottile, simile al principio delle bustine da tè tradizionali. Questo metodo di confezionamento permette di mantenere i costi di produzione e vendita molto bassi. Inoltre, essendo realizzate con materiali organici, le cialde sono completamente compostabili o possono essere smaltite nell'umido, con un basso impatto ambientale. Al contrario, le capsule, che sono principalmente realizzate in alluminio o, meno frequentemente, in plastica, hanno un impatto ambientale elevato e richiedono un'apposita procedura di smaltimento.

Insomma, le cialde rappresentano una scelta sicura. Proprio per questo motivo abbiamo pensato di consigliarvi non solo l'acquisto delle macchine per caffè in cialde, ma anche di presentarvi una selezione delle migliori sul mercato, in modo che possiate effettuare il vostro acquisto con piena consapevolezza. Abbiamo scelto modelli appartenenti a diverse fasce di prezzo e, quando possibile, abbiamo incluso soluzioni con caratteristiche estetiche o funzionali uniche.

Vi invitiamo quindi a continuare la lettura, in quanto nella seconda parte dell'articolo troverete informazioni approfondite sulle caratteristiche da tenere in considerazione durante l'acquisto di una macchina per caffè in cialde. Inoltre, accanto a ciascun prodotto consigliato, troverete un breve estratto delle specifiche tecniche e dei link che vi indirizzeranno ai principali negozi online, dove potrete trovare ulteriori informazioni o completare l'acquisto del modello più adatto alle vostre esigenze.

Come scegliere una macchina per caffè in cialde

Ora che avete una comprensione chiara dei modelli che potrebbero adattarsi alle vostre esigenze, potrete procedere all'acquisto di questa macchina in modo più sicuro. Ma perché non approfondire ulteriormente l'argomento relativo alle macchine basate su cialde? La valutazione della qualità di questi elettrodomestici richiede l'analisi di vari fattori, tra cui il wattaggio, le funzionalità e altri dettagli importanti. Continuiamo quindi esaminando ciascun aspetto in dettaglio, in modo da darvi gli strumenti necessari per valutare autonomamente la validità di un determinato modello in futuro.

Che tipologie di macchine per caffè in cialde esistono?

Il primo e cruciale punto da considerare nella scelta di una macchina per il caffè è il tipo di sistema di erogazione che si preferisce. Supponendo che abbiate già deciso di optare per una macchina a cialde anziché una che utilizza le capsule, vogliamo esplorare ulteriori possibilità che si trovano sul mercato. Sebbene sia raro trovare macchine che supportano sia cialde che capsule, è molto più comune trovare macchine che consentono di utilizzare sia cialde che caffè in polvere. Inoltre, esistono prodotti di alta gamma che offrono la flessibilità di macinare il caffè direttamente dai chicchi, grazie a un macinacaffè incorporato, consentendo di preparare un espresso con caffè fresco appena macinato. La varietà di opzioni disponibili è vasta e dipende dai vostri gusti personali e dalle vostre possibilità economiche. Nel nostro articolo, abbiamo cercato di evidenziare le macchine che consentono di sperimentare sia le cialde che la polvere di caffè, garantendovi sempre una fonte affidabile di caffeina.

Quali sono gli accessori indispensabili?

Nonostante sia una consuetudine su macchine di questa categoria, soprattutto quando sono compatibili anche con il caffè in polvere, il beccuccio per il latte potrebbe non essere sempre incluso, soprattutto nei modelli più compatti o dal design più raffinato e moderno. Nel nostro approccio, anche quando vi abbiamo consigliato modelli più audaci dal punto di vista estetico, abbiamo sempre cercato di raccomandare modelli che dispongano di un montalatte o un cappuccinatore, insieme ad altri accessori che possono valorizzare la vostra esperienza d'acquisto. Tuttavia, è importante sottolineare che non ha senso optare per una macchina dotata di molti accessori se non è in grado di erogare un caffè di alta qualità. Ad esempio, riteniamo che uno scalda tazzine non sia essenziale, soprattutto perché le macchine per uso domestico non sono sempre accese come quelle dei bar, rendendo difficile mantenere le tazzine costantemente calde come nei locali pubblici. Queste sono decisioni che influenzeranno inevitabilmente la vostra scelta, e pertanto dovrebbero essere prese con attenzione e discernimento.

La pressione ottimale per una macchina per caffè in cialde

La pressione alla quale opera la vostra macchina per caffè è un elemento fondamentale che influisce in modo significativo sulla qualità complessiva della vostra bevanda. Questo parametro non solo determina la qualità dell'infusione, ma anche la temperatura del caffè, il suo sapore e la consistenza cremosa. Pertanto, il nostro consiglio è quello di optare sempre per macchine che offrono una pressione minima di 15 bar, poiché questo livello di pressione garantisce un caffè di alta qualità, indipendentemente dalla marca o dalla varietà di cialde utilizzate, anche se ci sono eccezioni.

Sul mercato troverete una vasta gamma di macchine con pressioni variabili, che vanno da 10/12 bar fino a modelli più professionali con pressioni di 19/20 bar. È importante notare che maggiore è la pressione, maggiore sarà il costo, soprattutto a causa delle differenze nei materiali utilizzati nella costruzione della macchina. Nelle nostre selezioni, ci sforziamo sempre di proporre macchine con una pressione di 15 bar o poco inferiore, poiché queste offrono il miglior rapporto qualità-prezzo. Tuttavia, nulla vi impedisce di esplorare ulteriormente sul web alla ricerca di soluzioni ancora più performanti, se lo desiderate.

Tenete presente che se la macchina che acquistate proviene dallo stesso produttore delle cialde di caffè che utilizzate, è probabile che sia già tarata per offrire le migliori prestazioni con quelle specifiche cialde. Tuttavia, ciò non vi vieta di sperimentare altre marche di cialde che potrebbero soddisfare i vostri gusti personali.

Di che materiali sono fatte le macchine per caffè in cialde?

Una scelta oculata dei materiali è fondamentale per l'acquisto di una macchina per caffè che sia affidabile e durevole nel tempo. I modelli migliori sono quelli realizzati in acciaio, che tendono ad includere una camera di pressione più ampia e performante, contribuendo a garantire un caffè di qualità superiore. Ciò non toglie il valore dei modelli in plastica, che possono essere altrettanto validi, ma è comunque importante tenere in considerazione queste informazioni.

Quanto incide il design?

Nonostante possa sembrare un aspetto casuale, il design di una macchina caffè non dovrebbe mai essere sottovalutato. Nel nostro processo di selezione, abbiamo fatto del nostro meglio per presentarvi una vasta gamma di macchine con design diversi, al fine di offrire una varietà di opzioni. Tuttavia, vi consigliamo di prendere in considerazione non solo l'aspetto estetico della macchina, ma anche le dimensioni e lo spazio che essa occuperà una volta acquistata.

Alcuni modelli, specialmente quelli con un design più eccentrico, possono presentare forme insolite che potrebbero essere difficili da collocare in spazi limitati. D'altra parte, i più compatti non sempre garantiscono prestazioni eccellenti dal punto di vista dell'erogazione del caffè. Inoltre, il design può spesso comportare compromessi importanti, come la mancanza di funzionalità come il montalatte, lo scalda tazzine o persino una vaschetta raccogli gocce, che di solito si trova alla base di ogni macchina.

Un design attraente potrebbe anche tradursi in una camera di pressione più piccola, una potenza limitata o una vaschetta dell'acqua di capacità limitata, il che potrebbe risultare scomodo per chi deve preparare molte tazze di caffè al giorno. In conclusione, prima di inserire una macchina nel carrello degli acquisti, è fondamentale valutare attentamente i vantaggi e gli svantaggi di un design particolarmente elaborato.

Quali parti devono essere rimovibili?

Dal momento che la manutenzione è un fattore fondamentale per le macchine per caffè, bisognerebbe assicurarsi che la pulizia sia il più semplice possibile, specialmente se siete frequenti bevitori di caffè. A prescindere dalla tipologia, ogni macchina per caffè dovrebbe avere un punto in comune, ossia appunto la facilità di manutenzione, resa possibile dalla presenza di componenti smontabili o rimovibili.

Tuttavia, non tutte le macchine consentono di mettere le loro parti in lavastoviglie, nonostante la maggior parte dei modelli permetta di rimuovere una o più parti esterne. Questo non è solo dovuto al fatto che alcune parti potrebbero non essere resistenti alle alte temperature, ma anche perché alcune di esse potrebbero essere realizzate in plastica o avere finiture cromate. In ogni caso, le istruzioni fornite con la macchina includeranno senza dubbio indicazioni dettagliate sulla pulizia e la manutenzione corrette.

È interessante notare che molti produttori, tra cui De Longhi, offrono prodotti decalcificanti specifici che possono essere acquistati online. Questi prodotti possono aiutare a prolungare la durata della vostra macchina grazie a cicli periodici di pulizia e decalcificazione.

Chi produce le migliori macchine caffè in cialde?

A differenza delle macchine caffè automatiche, non tutti i marchi si dedicano alla realizzazione di modelli a cialde, limitandosi magari a una gamma più ridotta e offrendo al consumatore finale serie meno variegate. Nonostante ciò, il mercato offre comunque diverse alternative, e tra queste si distingue un produttore italiano: Didiesse. Questa azienda è rinomata per le sue macchine Frog, indubbiamente tra le più richieste in Italia, forse anche grazie a una strategia di marketing ben studiata. Le Frog, come evidenziato anche nella nostra guida, si distinguono per essere eccellenti macchine da caffè a cialde, ma ciò non implica che siano le sole proposte interessanti, considerando che brand come De Longhi, Faber e Gaggia offrono alternative di altissima qualità.

Ciascuno di questi marchi ha sviluppato macchine da caffè a cialde con caratteristiche distintive, garantendo ai consumatori una vasta gamma di modelli tra cui scegliere in base alle proprie preferenze e necessità. La competizione tra questi produttori stimola l'innovazione, portando a miglioramenti nelle funzionalità e nella qualità complessiva di questi elettrodomestici.

Quanto investire in una macchina caffè in cialde?

In genere, le macchine per caffè a cialde non rappresentano un costo eccessivo. Tuttavia, è importante considerare che, optando per modelli di fascia alta, il costo potrebbe aumentare significativamente. Alcuni modelli, inclusi nella nostra guida, superano infatti i 200€. In media, l'investimento consigliato per ottenere una macchina per caffè a cialde di buona qualità si aggira intorno ai 100/120€.

Dove conviene acquistare una macchina caffè in cialde?

Le macchine per caffè sono elettrodomestici molto diffusi, presenti in quasi tutti i tipi di negozi, talvolta persino nei supermercati, spesso offerti in bundle con una buona quantità di cialde o capsule, a seconda della tipologia di macchina. Tuttavia, è evidente che nei negozi specializzati in elettrodomestici si troverà una selezione più ampia di modelli, offrendo ai consumatori la possibilità di valutare con attenzione il modello più adatto alle proprie esigenze. Una maggiore varietà di modelli non solo permette di fare una scelta più informata, ma anche di rimanere all'interno del proprio budget. Pertanto, è consigliabile rivolgersi, se possibile, alle grandi catene di distribuzione, che operano sia fisicamente che online.

Le principali piattaforme online come Amazon, Mediaworld e Unieuro si confermano come i luoghi più convenienti, specialmente durante periodi di sconti. In confronto ai piccoli negozi alimentari, queste catene offrono spesso risparmi significativi, anche se va sottolineato che l'entità del risparmio può variare a seconda del modello specifico della macchina per caffè. Ad ogni modo, l'acquisto online rappresenta un modo efficace per ottenere prodotti al miglior prezzo, soprattutto quando effettuato attraverso store affidabili e popolari. In tal modo, ci si assicura anche di godere di garanzie adeguate e di un processo di reso agevole in caso di necessità.

Come si pulisce la macchina da caffè a cialde?

Abbiamo visto finora i fattori da tenere in considerazione al momento dell'acquisto, ma se vi trovate nella situazione di aver già acquistato una macchina da caffè a cialde oppure volete informarvi in anticipo di che operazioni effettuare per mantenerla pulita e funzionante, allora ecco un breve riepilogo delle azioni che dovreste fare dopo ogni utilizzo o periodicamente. Una pulizia regolare di questo elettrodomestico è infatti essenziale per il suo corretto funzionamento, che potrebbe anche ripercuotersi sulla qualità del caffè.

Il primo passo è ovviamente spegnere e scollegare la macchina dalla corrente, rimuovendo eventualmente le cialde al suo interno. Da svuotare è anche il serbatoio dell'acqua, che andrebbe pulito con acqua calda e sapone neutro, così da rimuovere eventuali residui di calcare o sporco. Molte macchine hanno una griglia di scolo dove gocce e caffè residuo possono accumularsi. Rimuovete questa griglia e pulitela sotto acqua corrente o in lavastoviglie, se è lavabile. Anche l'ugello da cui esce il caffè potrebbe accumulare residui di caffè e oli nel tempo. Questo potete pulirlo con un batuffolo di cotone o un pennello morbido.

Per quanto riguarda invece l'esterno della macchina caffè, un panno umido sarà sufficiente. Ciò che si consiglia di fare periodicamente è poi la decalcificazione, tramite un decalcificante specifico per macchine da caffè. A tal riguardo, conviene seguire le istruzioni del produttore, in quanto ogni modello può avere istruzioni specifiche per la pulizia e la manutenzione.