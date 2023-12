Migliori macchine caffè a capsule (dicembre 2023)

Se amate il caffè e preferite prepararlo con una sola pressione di un tasto, le macchine per caffè a capsule sono gli elettrodomestici più adatti per soddisfare questa esigenza. Questa tipologia di macchine si sono evolute col tempo, al punto che oggi si fa fatica a scegliere quale modello acquistare, poiché tutte sembrano ottime. In parte lo sono ma, come in tutti i settori merceologici, esistono sempre modelli capaci di garantire prestazioni migliori o accorgimenti estetici che possono fare la differenza. Di seguito vi proponiamo proprio una serie di modelli che, in un modo o nell'altro, riescono a differenziarsi dalla massa, cosicché possiate acquistare la macchina per caffè a capsule che meglio soddisfa le vostre esigenze personali.

In questo aggiornamento di fine anno, abbiamo apportato diverse modifiche a questa guida all'acquisto. Abbiamo rimosso dalla selezione la Bialetti Mignon e la Lavazza A Modo Mio Jolie Plus, sostituendole con la Cecotec Power Instant-CCINO 20 Chic e la Lavazza A Modo Mio Jolie. La scelta di includere la Cecotec Power Instant-CCINO 20 Chic è motivata dalla sua versatilità, offrendo la possibilità di preparare anche deliziosi cappuccini, una caratteristica spesso assente nelle macchine a capsule. Per quanto riguarda la Lavazza A Modo Mio Jolie, la versione standard è stata preferita alla versione "Plus" poiché, sebbene presenti piccole differenze estetiche, mantiene le stesse prestazioni di base. La decisione di includere il modello non "Plus" è stata presa considerando la sua maggiore disponibilità sul mercato, rendendo così più accessibile questa eccellente opzione agli utenti interessati.

Il caffè è la bevanda più consumata al mondo ed è ormai diventata una vera e propria passione che accomuna tantissime persone sparse per tutto il mondo. La tecnologia consente oggi di preparare questa bevanda in modo semplice e veloce, soprattutto se si utilizza una macchina per caffè a capsule, e di non perdere il gusto e l'aroma di un caffè preparato artigianalmente.

Come detto, sul mercato abbiamo tantissime alternative, dalle soluzioni economiche ai prodotti top di gamma per caratteristiche e funzionalità secondarie, da quelle compatte a quelle ingombranti, da quelle senza cappuccinatore a quelle dotate di tale funzione. In questo articolo riporteremo le migliori macchine per caffè a capsule, con una rassegna che metta in risalto, ove possibile, tutti quegli articoli con un rapporto qualità/prezzo ottimale.

Vi invitiamo quindi a continuare la lettura, anche perché troverete nella seconda parte una serie di approfondimenti sulle caratteristiche da tenere in considerazione quando si acquista questo elettrodomestico. Vi anticipiamo poi che, al fianco di ogni prodotto consigliato, troverete un piccolo estratto delle specifiche tecniche, nonché link che vi porteranno su alcuni degli store online più importanti, dove reperire altre informazioni o completare l'acquisto.

Come scegliere una macchina caffè a capsule

Dopo aver ottenuto un'ampia panoramica su alcuni dei migliori modelli disponibili sul mercato, è giunto il momento di approfondire il processo di selezione di una macchina da caffè a capsule. In questa fase, è fondamentale considerare non solo i suggerimenti forniti nei paragrafi precedenti, ma anche una serie di fattori che dovrebbero essere valutati in modo indipendente. Questo perché alcuni di questi elementi possono dimostrarsi più o meno rilevanti in base alle vostre esigenze personali.

L'importanza della struttura

Poiché la maggior parte delle macchine da caffè a capsule offre prestazioni simili, a differenza delle migliori macchine da caffè automatiche, il primo aspetto da prendere in considerazione durante l'acquisto non sono tanto le specifiche tecniche, ma piuttosto la struttura della macchina stessa. In sintesi, la struttura influisce sulle dimensioni complessive, ovvero quanto spazio fisico dovrete dedicare in cucina alla vostra macchina da caffè, sulla facilità d'uso e naturalmente sulla manutenzione. Tra le caratteristiche strutturali da considerare, vi è anche la dimensione del serbatoio d'acqua, che incide sulla capacità della macchina di erogare bevande. È consigliabile cercare un giusto equilibrio in modo da acquistare un prodotto che si adatti alle vostre esigenze, allo spazio disponibile in cucina e ad altri fattori rilevanti. Inoltre, non dimenticate di valutare la presenza di un riscaldatore per le tazze e il peso dell'articolo desiderato, poiché questi fattori influiranno sulla facilità di spostamento in casa vostra. Non da ultimo, considerate il design. Ogni macchina presenta un design unico, conforme alle preferenze del produttore. Poiché il design è in gran parte soggettivo, vi consigliamo di acquistare un prodotto che rispecchi le vostre preferenze personali.

Le macchine caffè a capsule sono versatili?

Le macchine per caffè a capsule sono versatili, ma in misura minore rispetto ad altri tipi di macchine per caffè. Sebbene siano convenienti e offrano una varietà di sapori e stili di caffè, sono limitate alle capsule disponibili per quello specifico modello. Altri tipi di macchine per caffè, come quelle automatiche e a grani, consentono una maggiore flessibilità nella scelta dei chicchi di caffè e nell'adattamento dei parametri di preparazione, rendendole più versatili in termini di personalizzazione del caffè. Pertanto, se preferite un modello che permetta di preparare la bevanda sia con cialde che capsule, vi invitiamo a dare un'occhiata alla nostra guida generica sulle migliori macchine caffè.

Quanto costano le capsule?

Le capsule, soprattutto quelle originali, tendono ad essere piuttosto costose. Esistono molte alternative sul mercato, ma consigliamo di provare diverse opzioni per individuare quelle che preferite di più. Negli ultimi mesi, alcune aziende hanno introdotto un interessante servizio di abbonamento che offre la possibilità di ottenere una macchina da caffè del loro marchio. Questo abbonamento richiede l'impegno di acquistare un numero predeterminato di pacchetti di capsule, solitamente compreso tra 8 e 12. Questo tipo di servizio può risultare conveniente per chi desidera possedere una macchina da caffè di qualità e avere una fornitura costante di caffè a disposizione. Se per voi la spesa nel medio e lungo periodo è importante, suggeriamo di valutare una delle migliori macchine caffè a cialde, poiché offrono un'alternativa più economica e sostenibile.

Che pressione deve avere una macchina caffè a capsule?

La pressione in una macchina per caffè a capsule è cruciale per la preparazione dell'espresso. Tipicamente, queste macchine richiedono un livello specifico di pressione, solitamente misurato in bar, per estrarre correttamente i sapori dalla miscela di caffè nella capsula. La pressione standard per l'estrazione dell'espresso nella maggior parte delle macchine a capsule è di circa 9 bar. Questa pressione è essenziale perché aiuta a creare le condizioni giuste per un caffè espresso equilibrato e saporito. Garantisce che l'acqua calda venga spinta attraverso la miscela di caffè alla giusta velocità e con la giusta forza per estrarre i sapori e gli aromi desiderati. Ad ogni modo, le moderne macchine caffè vanno ormai ben oltre i 9 bar, arrivando spesso a 19, pertanto potete fare a meno di controllare questa specifica tecnica.

Che funzioni può avere una macchina caffè a capsule?

Nel mercato attuale, esistono diverse opzioni che offrono una vasta gamma di funzionalità aggiuntive oltre alla semplice erogazione di caffè espresso o lungo. Tra queste opzioni, è persino possibile personalizzare la quantità di caffè erogata o preparare del delizioso cappuccino, insieme ad altre bevande e pietanze correlate. Tuttavia, va notato che l'accesso a queste funzioni avanzate spesso comporta un investimento maggiore in un prodotto più sofisticato e costoso.

Oltre a queste funzioni, molte macchine da caffè a capsule dispongono anche di opzioni utili come la modalità di spegnimento automatico, che può essere presente anche su modelli economici. Un'altra caratteristica apprezzata è il riscaldamento rapido, che consente di raggiungere rapidamente la temperatura ideale per la preparazione del caffè. Naturalmente, i modelli di fascia alta possono offrire funzionalità ancora più avanzate, come l'integrazione con assistenti vocali come Amazon Alexa. Pertanto, è fondamentale fare una scelta ponderata in base alle proprie esigenze prima di effettuare l'acquisto.

Chi produce le migliori macchine caffè a capsule?

Quando si tratta di macchine per caffè in capsule, ci sono diversi produttori di punta che si sono fatti un nome sul mercato. Uno dei marchi più rinomati è Nespresso, noto per il suo design elegante e la vasta gamma di aromi di caffè disponibili. Le macchine Nespresso sono apprezzate per la qualità costante e la capacità di erogare una tazza di caffè perfetta ogni volta. Un altro marchio notevole è Krups, che offre una gamma diversificata di macchine adatte a diverse preferenze e budget. Le macchine Krups sono elogiate per l'interfaccia facile da usare e la comodità di preparare il caffè in pochi semplici passaggi.

Oltre a Nespresso e Krups, altri produttori affidabili includono Bialetti, De Longhi e Illy, per non parlare poi di Lavazza. Le macchine Bialetti sono molto apprezzate per le loro caratteristiche innovative e le impostazioni personalizzabili, che consentono agli appassionati di caffè di sperimentare con le loro preparazioni. De Longhi offre una vasta selezione di macchine per capsule con diverse funzionalità, garantendo che ci sia un'opzione adatta a ogni amante del caffè. Illy si distingue per il suo impegno verso la sostenibilità, producendo macchine compatibili con capsule di caffè biodegradabili e compostabili. Lavazza offre una vasta gamma di macchine per capsule che si distinguono per la qualità e l'autenticità dei loro caffè. Con una lunga tradizione nel settore del caffè, Lavazza è conosciuta per la sua esperienza e la dedizione alla perfezione nella preparazione di un ottimo caffè. Le macchine Lavazza offrono diverse opzioni di personalizzazione e permettono di gustare una tazza di caffè ricca di aromi e intensità.

Quanto spendere per una macchina caffè a capsule?

Se state cercando di risparmiare, ci sono ottime notizie: potete trovare una macchina per caffè a capsule di buona qualità con un budget di circa 50-60 euro, magari approfittando di qualche offerta online. Questi modelli entry level sono in grado di preparare un ottimo caffè, ma è importante notare che le loro funzionalità sono limitate, quindi sono indicati principalmente per chi cerca l'essenziale. Se desiderate invece una macchina con un cappuccinatore integrato e altre funzioni extra, dovrete considerare una spesa superiore a 100 euro.

Come prendersi cura della macchina caffè a capsule

Cominciamo con una buona notizia: le macchine da caffè a capsule, essendo compatte e meno complesse dal punto di vista tecnologico rispetto ad altri tipi di macchine, sono relativamente facili da mantenere in ottime condizioni. Uno dei vantaggi principali di queste macchine è proprio l'uso delle capsule, progettate per trattenere la polvere del caffè all'interno, evitando così sporco esterno. Per quanto riguarda la pulizia, il punto più importante è mantenere pulito il serbatoio dell'acqua, poiché un serbatoio sporco può influire sul sapore del caffè. La buona notizia è che la maggior parte dei modelli consente di rimuovere facilmente il serbatoio per una pulizia efficace. Inoltre, è consigliabile pulire regolarmente anche il raccogligocce, anche se non ha un impatto sulla parte meccanica interna della macchina.

Tuttavia, la manutenzione si complica quando si tratta del problema del calcare. Nel corso del tempo, il calcare si accumulerà e per eliminarlo potete utilizzare aceto di mele o aceto bianco. In alternativa, potete trovare specifici prodotti decalcificanti per macchine da caffè, disponibili sia online che nei supermercati. La nostra raccomandazione è di valutare se è necessario procedere con la decalcificazione ogni 3 mesi, a meno che la vostra macchina non sia dotata di una funzione che segnali quando è necessaria una pulizia profonda.