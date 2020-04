Metro: tutta la serie in sconto su GamersGate

A rendere meno pesanti queste lunghe giornate di quarantena sono fortunatamente tutta una serie di offerte che ci permettono di mettere le mani a prezzo scontato su dei titoli digitali decisamente interessanti. Attualmente il portale GamersGate ha ad esempio messo in forte sconto l’intera saga di Metro, DLC compresi. Delle ottime offerte che arrivano fino al 70% di sconto e che saranno valide fino al prossimo 20 aprile. I primi due episodi della saga, Metro 2033 e Metro Last Light, sono ad esempio disponibili nella loro versione Redux a solamente 6 euro l’uno. Un’ottima occasione, quindi, per recuperare alcuni degli FPS più riusciti degli ultimi anni e non solo.

Ecco tutti i titoli della celebre saga attualmente in offerta su GamersGate:

Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando Metro è una serie di interessantissimi FPS a tinte dark, in cui saremo chiamati a lottare per la sopravvivenza nelle cavità della metro di Mosca. Un’esperienza profonda ed intrigante, che si fregia di un comparto narrativo di primo ordine essendo ispirata ai romanzi dello scrittore russo Dmitry Glukhovsky. Nel caso siate quindi interessati ad acquistare a prezzo scontato un capitolo della saga potete trovare le offerte in questione, che vi ricordiamo essere valide fino al prossimo 20 aprile, comodamente su GamersGate cliccando sul link qui sotto.

» Clicca qui per comprare la serie Metro a prezzo scontato «

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!