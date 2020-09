Le migliori bilance smart del 2020

Il peso corporeo è tra i principali fattori che determinano il nostro stato di salute e durante il corso della nostra vita saliamo, ottimisticamente, almeno una cinquantina di volta sulla bilancia, in modo da controllare se nell’ultimo periodo il nostro peso è aumentato o diminuito e di conseguenza modificare le nostre abitudini quotidiane al fine di rimanere sulla soglia ideale. Un tempo, la bilancia era uno strumento che permetteva di scoprire il nostro peso e si limitava a fare ciò, ma con l’avanzare della tecnologia è diventato anch’esso un vero e proprio dispositivo smart, in grado non solo di dirci con esattezza quel numero che spaventa molte persone, ma anche di dotarci di numerose altre informazioni ultra dettagliate.

Le bilance smart hanno letteralmente invaso il mercato e sostituito i modelli tradizioni, caratterizzati dal classico quadrante che girava ripetutamente, ma esistono pur sempre modelli che si dimostrano migliori degli altri e in questo articolo andremo a riportare quelle che sono le migliori bilance smart acquistabili in questo momento.

Prima però di andare a scoprire quelle che sono le migliori bilance smart che potete comprare su Amazon, riteniamo sia utile sapere quali funzionalità può offrire in più quest’ultima rispetto ad una tradizionale. Calorie bruciate e massa muscolare sono solo alcuni degli esempi di cosa potete controllare con un dispositivo del genere, ma tanti modelli dispongono persino di una modalità specifica per le donne in gravidanza, finalizzata a seguirle durante tutto il percorso della maternità.

Le migliori bilance smart

Kamtrom

Iniziamo come al solito con uno dei modelli più venduti in assoluto (come testimonia l’etichetta di Amazon) capace di soddisfare egregiamente la maggior parte delle persone, dal momento che parliamo di una bilancia in grado di controllare ben 11 indici di misurazione, tra cui massa grassa, magra e metabolismo basale. Il tutto viene memorizzato su una piattaforma cloud indipendente, quindi non vi è il pericolo di perdere i dati, i quali possono essere controllati in qualsiasi momento tramite l’app dedicata per Android e iOS, quest’ultima sincronizzabile anche con Apple Healt e Google Fit. Con 6cm di vetro temperato, 4 elettrodi di misurazione e un sensore di ultima generazione, questo modello misura il vostro peso con una precisione di 0.1Kg e con una capacità massima di 150Kg.

1 By One

Il secondo modello che suggeriamo di prendere in considerazione è, sotto certi aspetti, persino superiore a quello precedente, nonostante costi di meno. Questa bilancia, infatti, supporta un peso fino a 180Kg, ideale quindi per coloro che superano una determinata soglia di peso. L’applicazione dedicata, disponibile ovviamente sia per Android che iOS, supporta più utenti contemporaneamente, il che vuol dire che può essere usata da tutta la famiglia e tenere sotto controllo il peso di tutti. Vanta ben 14 indici di misurazione, tra cui spicca la frequenza muscolare scheletrica. È semplicissima da usare, dato che basta salirci sopra ed apparirà immediatamente la misurazione, senza la necessità di toccarla o premere qualche tasto per avviarla. Vale la pena sottolineare anche la presenza di 3 batterie incluse nella confezione, un particolare che può sicuramente fare la differenza nel scegliere un modello piuttosto che un altro.

Xiaomi Mi Smart

Tra le migliori bilance smart disponibili sul mercato in questo momento è presente anche il modello realizzato da Xiaomi, il noto brand cinese diventato popolare in tutto il mondo grazie ai suoi ottimi prodotti che vantano un incredibile rapporto qualità-prezzo. Questo modello presenta un design davvero semplice e minimale, al tal punto che potreste rischiare di non individuarla qualora la mettiate in un ambiente con tonalità chiare. La superficie è in plastica lucida, mentre i bordi sono arrotondati e l’altezza da terra è di appena 3 cm. I piedini gommati tengono la bilancia salda al pavimento e, siccome stiamo parlando di un prodotto Xiaomi, può essere collegato all’app Mi Fit. Non manca, ovviamente, la possibilità di controllare i principali valori dedicati alla propria salute.

Hamswan

Questo modello si differenzia dagli altri principalmente per aver adottato un design leggermente rettangolare invece della forma quadrata, il che potrebbe risultare più comodo per alcune persone. Le funzionalità sono molto simili a quelle che troviamo nei modelli sopra citati, tra cui non manca il controllo della massa muscolare e quello relativo al metabolismo basale, così come non manca l’applicazione dedicata per tenere tutti i dati sotto controllo fino ad un massimo di 10 persone.

Rowenta YD3091

Come spesso siamo abituati a fare con questo genere di guide, lasciamo per ultimo quello che consideriamo il miglior prodotto che potete acquistare, anche perché il prezzo in questi casi potrebbe andare oltre il budget medio dell’utente e quindi articoli di questo tipo tendono a non essere presi in considerazione. La Rowenta YD3091 è ideale per coloro che intendono avere il massimo controllo sul proprio corpo, dato che questo dispositivo non si limita “solo” a verificare il vostro peso e la vostra attività fisica, ma esegue in modo dettagliato un’analisi completa della composizione corporea. In altre parole, questa bilancia incredibilmente smart misura con facilità braccia, petto, girovita, fianchi, cosce e polpacci. Tutto questo è reso possibile grazie alla presenza di un Body Partner e al relativo nastro di misurazione. Inoltre, l’applicazione per smartphone suggerisce esercizi specifici per raggiungere ogni obiettivo, redatti direttamente da un coach esperto. Insomma, un prodotto per veri amanti della propria salute!

