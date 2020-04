8 gadget antistress per affrontare il lockdown

Con il periodo difficile che stiamo vivendo, chiusi in casa da oltre un mese, è normale sentire su di sé una pressione notevole. Non è questione solo di un cambio radicale nelle abitudini quotidiane, ma anche e soprattutto la mancanza di libertà, unita all’impossibilità di muoversi liberamente che grava pesantemente sulla salute fisica e mentale di tutti noi. Non cadete vittime della paura o del panico: la cosa migliore da fare è cercare di rilassarsi, mantenere saldi (seppur a distanza) i rapporti sociali e, sopratutto, non perdersi nella monotonia quotidiana. Tenersi impegnati, sia dal punto di vista fisico che mentale, può infatti essere una grande soluzione all’accumulo di stress ed ecco perché abbiamo pensato di venire in vostro soccorso con questa piccola lista contenente gadget, idee e quant’altro possa tornarvi utile per fronteggiare lo stress di questi giorni.

Ne abbiamo rintracciati per voi 8, si tratta di 8 semplici soluzioni con cui potersi svagare e potersi rilassare nonostante il difficile periodo di clausura forzata. Ce n’è per tutti i gusti: da chi cerca un modo per tenersi impegnato con soluzioni creative, a chi preferisce impegnare il tempo meditando e riflettendo su sé stesso. 8 idee che vi faranno dimenticare – si spera – tutto lo stress accumulato negli ultimi tempi!

Gadget antistress per affrontare il lockdown

I puzzle 3D

Un grande classico del tempo libero in casa, i puzzle sono un passatempo amatissimo ed ancora molto acquistato da persone in tutto il mondo. Molti li considerano noiosi o persino tediosi e, addirittura, per qualcuno saranno fonte di ulteriore stress più che di relax, ecco perché oltre ai classici vogliamo proporvi anche qualcosa di diverso e divertente, ovvero i puzzle 3D! Nati nel cuore degli anni ’90 e portati in Italia con successo dalla Ravensburger, i puzzle tridimensionali sono in plastica morbida e leggera, sulla cui superficie è incollata saldamente una porzione della superficie dell’oggetto da ricostruire (solitamente un edificio o un monumento). Negli anni ne sono stati prodotti di ogni forma e dimensione, con anche alcune bellissime varianti su licenza estrapolate dal mondo di Harry Potter o di Game of Thrones. Molto più accessibili dei puzze classici, sono un passatempo piacevole e rilassante ed il risultato finale, oggi come oggi, è davvero sorprendente!

» Clicca qui per acquistare un puzzle 3D

» Clicca qui per acquistare un puzzle classico

Un model kit

E visto che abbiamo citato i puzzle, pensiamo ai model kit come a delle versioni in plastica rigida dei suddetti, con degli incastri solidi che, una volta uniti, molto difficilmente si staccheranno. Un model kit è sostanzialmente un modellino in scala composto per lo più in plastica o legno, la cui costruzione può essere sia per incastri che per mezzo della colla, anche se questo dipende molto dalla tipologia di model kit. Quelli giapponesi, ad esempio, specie per ciò che concerne il mondo del robot (o mecha che dir si voglia) sono generalmente ad incastri, con parti in plastica già dipinte e la sensazione sarà quella di montare delle grosse (e complesse) sorprese Kinder. Diversamente i modellini bellici o quelli di navi e galeoni (sovente in legno di balsa) richiedono colla, colori e molta più dedizione. In ogni caso si tratta forse dei migliori palliativi alla noia che possiate incontrare in un periodo di forzata quarantena come quello che stiamo vivendo.

» Clicca qui per acquistare un model kit

Un set LEGO

Ultima proposta da montare della nostra lista: se si parla di assemblare, disassemblare e seguire istruzioni è impossibile non citare i set Lego, disponibili in una varietà così elevata da potervi virtualmente tenere impegnati ogni giorno della vostra vita. Non importa l’età, non importa il tema, non importa il numero di mattoncini: un set Lego è ancora e sempre uno dei migliori modi per scaricare ansia, tensione e stress!

» Clicca qui per acquistare un set LEGO

Il fidget cube

Figlio illegittimo di un fidget spinner e di un dado di D&D, il fidget cube imperversa negli uffici di tutto il mondo da almeno un paio d’anni ed è considerato, a detta di molti, una soluzione anti stress pratica ed economica. L’idea è semplice: si tratta di un piccolo cubo sulle cui facce sono presenti inserti di diverso tipo, come tasti, parti mobili, parti rotanti e via discorrendo. L’idea è che stringendolo tra le dita sia possibile sfogare il proprio stress sulle sue diverse componenti, cercando così di ritrovare la serenità. Funzionerà davvero? Saranno solo fandonie? Chi lo sa, fatto sta che per meno di 10 euro potrete scoprirlo da soli.

» Clicca qui per acquistare il fidget cube

Un libro da colorare

Sappiamo che molti di voi staranno storcendo il naso, ma in realtà dovreste seriamente valutare l’acquisto di un libro da colorare se volete abbassare i vostri livelli di ansia e stress. Notoriamente noto come uno svago per bambini, il libro da colorare ha – specie negli ultimi anni – ritrovato fiducia in sé stesso sotto forma di passatempo per i più grandi, con alternative di tutti i tipi: dai classici mandala agli animali, passando per pagine e pagine di omini ispirati all’artista Keith Haring sino agli album contenenti parolacce da colorare. Che non saranno di buon gusto, ma di certo vi aiuteranno a sfogare un bel po’ di tensione repressa.

» Clicca qui per acquistare un libro da colorare

Gli album “paint by sticker”

Ve li ricordate gli album di figurine della nostra infanzia? Ricordate la gioia dell’acquistare le bustine di figurine per poi incollare queste ultime tra le pagine nel tentativo (spesso vano) di completarlo prima che la collezione terminasse? Bene, qualcuno ha pensato che quella sensazione così nostalgica potesse essere un buon palliativo allo stress creando i cosiddetti album “paint by sticker“, il cui principio non è troppo dissimile da quello di un album da colorare, con la differenza che invece dei pennarelli, qui si utilizzano delle forme di carta adesiva e colorata, sostanzialmente delle figurine. Questi album raffigurano generalmente animali, paesaggi oppure opere d’arte esistenti, tutte immortalate su pagine bianche con gli appositi spazi da riempire (in base alla corrispondenza tra numeri e colori) di apposite figurine di carta colorata. La cosa bella è che funzionano! Una volta che si parte ad incollare non si smette fino alla fine!

» Clicca qui per acquistare un album paint by stickers

Lo speaker per il rumore bianco

Uno dei peggiori effetti collaterali dello stress e dell’inedia forzata può essere la mancanza di sonno. Una situazione molto sgradevole che, specie se soggetti a forte stress, può causare un’insonnia prolungata e pesante, capace di debilitare fisicamente e mentalmente. Esistono in commercio molte soluzioni all’insonnia, dai prodotti più blandi a base di rimedi naturali a rimedi ben più “pesanti” e soggetti – giustamente – ad una corretta prescrizione medica. Prima di correre dal medico o in farmacia, tuttavia, vorremmo suggerirvi uno dei nostri metodi testati e funzionali: quello del rumore bianco. Che non va però confuso con il rumore bianco generato, ad esempio, dal rumore che può emettere un apparecchio radio quando non si riesce a collegarsi alla giusta frequenza. Di che parliamo allora? Di quello spettro di rumori come le onde del mare, il suono della pioggia o il canto delle balene che, a quanto pare, avrebbero la capacità di aiutare il cervello a rilassarsi, escludendo dalla percezione dell’ambiente circostante tutti quei rumori molesti che ci impedirebbero di rilassarci e dormire. Per quanto noi di Tom’s ci si consideri dotti, non abbiamo la pretesa di dichiarare alcuna valenza scientifica dietro queste parole, ma sta di fatto che ascoltare questa tipologia di suoni prima di andare a dormire – premessa una certa predisposizione – può davvero favorire un sonno rilassato e privo di risvegli. Dunque perché non provare? Noi vi suggeriamo lo speaker Lectrofan, dall’ottimo rapporto qualità prezzo, ma di apparecchi simili ne esistono ormai a bizzeffe!

» Clicca qui per acquistare lo speaker per il rumore bianco

La fascia da meditazione

Ok, qui sfociamo nel fantascientifico ma si tratta di un prodotto che non solo esiste ma che è anche incredibilmente efficace: stiamo parlando di una fascia per la meditazione, ovvero di un dispositivo smart che, una volta applicato sulla testa ed all’altezza delle tempie, riesce a tenere traccia dell’attività cerebrale, riuscendo non solo a monitorarla ma anche a segnalare in tempo reale all’utente se l’esercizio di meditazione in corso è efficace o meno. Diciamo che, in parole povere, una fascia da meditazione riesce a dirvi se vi state concentrando o meno nel modo giusto, provvedendo a “correggervi” con dei feedback sonori leggeri e delicati, aiutandovi nell’esercizio grazie ad una app scaricabile su smartphone. Sembrerebbe qualcosa di futuristico, ma in realtà questo tipo di tecnologia esiste da tempo, ed è solo la sua implementazione in dispositivi simili ad essere relativamente recente. Va detto che la prima generazione di queste fasce funzionava maluccio, ma grazie ai passi in avanti compiuti dall’azienda MUSE, si è arrivati a soluzioni ben più che accettabili. La nuova MUSE 2, ad esempio, è forse la migliore fascia sul mercato e vi permetterà di creare una corretta sessione di meditazione rilassante in appena 3 minuti di pratica. Certo, il prezzo non è per tutti, ma solo provandola almeno una volta ci si può rendere conto della sua incredibile funzionalità.

» Clicca qui per acquistare la fascia da meditazione