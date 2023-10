Migliori raffrescatori evaporativi - ottobre 2023

I climatizzatori sono senza dubbio gli elettrodomestici ideali per affrontare le afose giornate estive, ma la loro installazione richiede accortezze non da poco. Di conseguenza, molti preferiscono optare per un condizionatore portatile o uno dei migliori raffrescatori evaporativi disponibili sul mercato. In questa guida all'acquisto ci concentreremo proprio sui raffrescatori evaporativi, elencando i modelli che riteniamo più interessanti e adatti all'acquisto odierno. Approfondiremo anche le caratteristiche di questi utili elettrodomestici, come la capacità del serbatoio e la portata d'aria, affinché possiate scegliere il modello adatto alle esigenze del vostro ambiente. In questo aggiornamento di ottobre abbiamo apportato notevoli modifiche alla grafica di questa guida all'acquisto, mettendo subito in risalto i suggerimenti sugli acquisti. Prima di procedere, vogliamo dissipare un dubbio che vi sarà sicuramente passato per la mente: qual è la differenza tra un raffrescatore evaporativo e un climatizzatore o condizionatore portatile? Il raffrescatore evaporativo sfrutta l'evaporazione dell'acqua per abbassare la temperatura dell'aria. Il funzionamento è relativamente semplice: l'aria calda viene aspirata attraverso un filtro umido, e l'acqua presente nel filtro si evapora, assorbendo il calore dall'aria e rilasciando un flusso d'aria più fresco e umidificato nell'ambiente circostante. Questo processo di raffreddamento è particolarmente efficace nelle zone calde e asciutte, dove l'umidità è bassa. In poche parole, possiamo assimilare un raffrescatore a un condizionatore portatile senza tubo, il che rappresenta un vantaggio significativo in termini di posizionamento, poiché non sarà necessario fare passare il tubo fuori dalla finestra o effettuare lavori sulle pareti o finestre. Tuttavia, va sottolineato che i raffrescatori hanno anche dei limiti, come la capacità limitata di abbassare la temperatura dell'ambiente. A differenza degli altri tipi di climatizzatori, infatti, i raffrescatori offrono solo una sensazione di freschezza nell'aria senza agire effettivamente sulla temperatura reale. Pertanto, se il vostro obiettivo è ottenere il massimo raffreddamento durante l'estate, la scelta migliore sarà optare per uno dei migliori climatizzatori. Tuttavia, in altre situazioni, i raffrescatori evaporativi rappresentano una valida alternativa, soprattutto dal punto di vista economico. Ora che abbiamo chiarito questo punto importante, possiamo procedere elencando alcuni dei migliori raffrescatori disponibili sul mercato odierno. Per ogni modello, forniremo un breve estratto delle caratteristiche e un link diretto alla pagina del prodotto, dove potrete trovare ulteriori informazioni sul funzionamento o procedere con l'acquisto in tutta sicurezza.

Come scegliere un raffrescatore evaporativo

Nella nostra guida odierna, oltre a presentare una selezione dei migliori prodotti disponibili sul mercato, intendiamo fornire una panoramica delle caratteristiche fondamentali da considerare quando si sceglie un raffrescatore evaporativo. Acquistare un modello di alta qualità che non riesce a garantire un raffreddamento efficace può comportare una spesa inutile e perdita di tempo. Di seguito, spiegheremo l'importanza della potenza espressa in watt, la capacità del serbatoio e la portata d'aria, tutti fattori che influenzano l'efficacia del dispositivo. Inoltre, potrebbero esserci altri aspetti secondari da tenere in considerazione. Pertanto, vi invitiamo a esaminare attentamente la nostra guida all'acquisto, poiché siamo pronti a aggiornarla in caso di cambiamenti nel mercato.

Qual è la potenza ideale per un raffrescatore evaporativo?

La scelta della potenza rappresenta il primo aspetto cruciale da considerare quando si desidera acquistare un raffrescatore evaporativo, parallelo all'approccio adottato con i migliori condizionatori portatili. Nessuno vuole trovare il proprio ambiente in una situazione scomoda a causa di un modello troppo debole per fornire un adeguato raffreddamento, così come non si desidera uno strumento eccessivamente potente per le dimensioni dello spazio in cui si trova, comportando una spesa inutile. Come è evidente, la potenza del raffrescatore deve essere in sintonia con la quantità d'aria che deve essere raffreddata. Un parametro utile in questo senso è la potenza in watt, ma anche il flusso d'aria, di cui discuteremo nel prossimo paragrafo. Generalmente, per una stanza di dimensioni comprese tra 20 e 30 metri quadrati, una potenza di 100-150 watt risulta sufficiente. A partire da questa base, è possibile orientarsi verso il modello più adatto in base alle dimensioni del proprio ambiente.

La portata d'aria ottimale di un raffrescatore evaporativo

Una buona portata è essenziale per far sì che il raffrescatore evaporativo sia efficace nello svolgimento delle sue mansioni, soprattutto se avete intenzione di utilizzarlo frequentemente nel corso della giornata e per lunghe ore consecutive. Ovviamente maggiore sarà la potenza in watt, più è probabile che sarà elevata la portata d’aria del prodotto. La portata d’aria emessa dal ventilatore è un buon riferimento per comprendere se l’apparecchio a cui si è interessati sia dotato di una potenza sufficiente per le proprie esigenze oppure no. In alcuni casi i produttori possono indicare anche l’ampiezza della stanza che può essere rinfrescata in modo ottimale utilizzando uno specifico modello, dandovi quindi un'unità di riferimento ancora più pratica e facile da comprendere.

In genere, un raffrescatore evaporativo deve essere in grado di fornire un'aria fresca sufficiente per sostituire l'aria calda all'interno dell'ambiente da raffreddare almeno 20-30 volte all'ora per ottenere un effetto di raffreddamento efficace. Quindi, per calcolare la portata d'aria necessaria, segui questi passaggi:

Misurate il volume dell'ambiente in cui volete utilizzare il raffrescatore evaporativo. Questo si fa moltiplicando lunghezza, larghezza e altezza dell'ambiente. Decidete di quanti gradi Celsius volete abbassare la temperatura all'interno dell'ambiente. Ad esempio, se volete abbassare la temperatura di 5°C, usate questo valore nel calcolo successivo. Calcolate la differenza di temperatura tra la temperatura esterna e quella interna. Ad esempio, se la temperatura esterna è di 35°C e desiderate mantenere la temperatura interna a 30°C, la differenza di temperatura è di 5°C. Usate la seguente formula per calcolare la portata d'aria necessaria: Portata d'aria (in metri cubi all'ora) = Volume dell'ambiente (in metri cubi) x Differenza di temperatura (in gradi Celsius) x 30 (cambi d'aria raccomandati all'ora).

Ad esempio, se avete un ambiente di 100 metri cubi, volete abbassare la temperatura di 5°C e la differenza di temperatura è di 5°C, ecco il calcolo da seguire:

Portata d'aria = 100 m³ x 5°C x 30 = 15,000 metri cubi all'ora.

Quindi, in questo caso, avreste bisogno di un raffrescatore evaporativo con una portata d'aria di almeno 15,000 metri cubi all'ora per ottenere un effetto di raffreddamento efficace. Tuttavia, tenete presente che questa è solo una stima approssimativa e potreste dover considerare altri fattori come l'umidità relativa per ottenere un raffreddamento ottimale.

La dimensione del serbatoio dell'acqua

La capacità del serbatoio dell'acqua è un fattore cruciale nella determinazione dell'autonomia del raffrescatore, poiché deve sempre contenere una quantità adeguata di acqua per garantire il corretto funzionamento dell'unità. Se il serbatoio è di dimensioni ridotte, sarà necessario riempirlo più frequentemente. Inoltre, è importante che il serbatoio sia facilmente accessibile per semplificare la manutenzione. Alcuni serbatoi sono anche dotati di uno scomparto per il ghiaccio, il quale accelera il processo di raffreddamento degli ambienti. Detto ciò, la media si attesta intorno ai 10 litri, sufficienti per garantire un'autonomia di diverse ore, a seconda delle condizioni ambientali e delle impostazioni di funzionamento.

Quanto spazio occupano i raffrescatori evaporativi?

Quando si considera lo spazio occupato da un raffrescatore evaporativo, è essenziale tenere conto delle dimensioni e del peso dell'apparecchio, specialmente se lo si prevede di spostare frequentemente. È pertanto fondamentale valutare attentamente le sue dimensioni prima dell'acquisto, soprattutto se si vivete in una casa di dimensioni limitate con spazio limitato a disposizione. La maggior parte dei modelli disponibili sul mercato ha dimensioni che consentono una collocazione pratica anche in stanze di dimensioni ridotte. In genere, l'altezza varia tra 50 e 90 centimetri, la profondità si situa solitamente tra 25 e 40 centimetri, mentre la larghezza rientra tra 25 e 35 centimetri.

Quanto sono rumorosi i raffrescatori evaporativi?

Come accade con i condizionatori e i climatizzatori, l'intensità del rumore generato da un raffrescatore evaporativo è direttamente proporzionale alle sue prestazioni. Tuttavia, il livello di rumore dipende non solo dalla potenza del motore, ma anche dalla progettazione della struttura e dalla qualità dei componenti al suo interno. Spesso, i produttori forniscono dati relativi alla rumorosità nelle specifiche tecniche, che solitamente si aggirano intorno ai 60 dB. È importante notare che questi valori si riferiscono spesso alla modalità di ventilazione più veloce, il che suggerisce che nella maggior parte dei casi, l'utilizzo quotidiano del raffrescatore può risultare meno rumoroso, rendendolo adatto anche per l'uso notturno.

Le funzioni essenziali di un raffrescatore

Nonostante i raffrescatori non raggiungano la sofisticatezza dei migliori climatizzatori, ci sono una serie di caratteristiche che ogni modello dovrebbe incorporare per garantire soddisfazione e facilità d'uso. La prima cosa da verificare è se il modello di vostro interesse offre la possibilità di regolare la velocità di ventilazione, poiché ogni ambiente richiede una potenza diversa. Inoltre, sarebbe preferibile che l'elettrodomestico disponesse di una modalità conosciuta come "naturale", che emula il movimento di una leggera brezza. Tra le funzionalità fondamentali, fortunatamente presenti in tutti i modelli, si trova il timer, che consente di programmare lo spegnimento automatico.

Quanto investire in un raffrescatore evaporativo?

Come avviene per altre categorie di prodotti simili, anche nel caso dei raffrescatori evaporativi esistono diverse opzioni disponibili, ciascuna con un diverso intervallo di prezzo. I modelli entry level, tipicamente, si collocano al di sotto dei 100 euro e sono progettati principalmente per ambienti di dimensioni ridotte, come ad esempio stanze di 15-20 metri quadrati. Con un aumento del budget, è possibile accedere a modelli più performanti, adatti per spazi più ampi e dotati di funzionalità extra, come la capacità di funzionare anche come deumidificatori e altre opzioni aggiuntive.

In media, con un investimento di circa 300 euro o leggermente più, è possibile acquistare un raffrescatore evaporativo di fascia alta, che può vantare funzionalità avanzate, come una modalità completamente automatica che monitora la qualità dell'aria e regola di conseguenza sia l'umidità che la temperatura.

Quanto consumano i raffrescatori evaporativi?

I raffrescatori evaporativi sono notevolmente efficienti dal punto di vista energetico grazie alla loro semplicità di funzionamento, in quanto sono dotati solo di un motore elettrico che alimenta la ventola. Questo si traduce in consumi elettrici significativamente inferiori rispetto ai climatizzatori tradizionali, rendendoli molto più simili in termini di consumo energetico ai comuni ventilatori estivi. Di conseguenza, è possibile utilizzarli per periodi prolungati senza preoccuparsi eccessivamente dei costi energetici, a differenza dei climatizzatori. Va comunque sottolineato che, durante le giornate più calde dell'anno, potrebbero esserci situazioni in cui solo un climatizzatore di alta qualità potrebbe garantire un raffreddamento efficace per raggiungere la temperatura desiderata.

Chi produce i migliori raffrescatori evaporativi?

Se avete seguito attentamente la nostra guida all'acquisto sin dall'inizio, avrete già acquisito un'idea chiara sui marchi più affidabili del settore. A differenza dei condizionatori d'aria tradizionali, il mercato dei raffrescatori evaporativi presenta una selezione più limitata di marchi di riferimento. Escludendo i marchi meno conosciuti o di origine cinese, che potrebbero comunque offrire prodotti validi, emerge che i migliori raffrescatori evaporativi sono prodotti da marchi consolidati come Klarstein e Pro Breeze. È evidente che i produttori più noti preferiscano concentrarsi sulla produzione e la vendita dei tradizionali condizionatori d'aria con tubo, anche se questi possono risultare meno pratici da installare per ovvi motivi.