Condizionatori portatili | i migliori di giugno 2020

Giugno è finalmente arrivato e si inizia a respirare aria d’estate, il che significa mare, sole, vacanze ma anche caldo, afa e soprattutto umidità! Ma state tranquilli, non lasciatevi prendere dal panico, vi aiuteremo noi a superare questo momento di difficoltà, infatti abbiamo pensato di fare una selezione dei migliori condizionatori portatili disponibili sul mercato, in modo da mantenere fresche le giornate estive.

Ci siamo permessi di parlare dei condizionatori portatili perché sono soluzioni che permettono di portare comfort in qualsiasi stanza, alcuni anche in inverno, e con le loro dimensioni ridotte sono sempre un concentrato di tecnologia all’avanguardia, diventando a volte un vero e proprio elemento di arredo della casa. Per non parlare poi del fatto che sono una soluzione più economica degli impianti fissi, infatti le nostre proposte si muovono in una forbice di prezzo che varia tra 299€ e 999€ e non richiedono lavori nell’abitazione per installarli.

Esattamente come i frigoriferi, anche i condizionatori portatili hanno bisogno di un gas al loro interno per il corretto funzionamento, quindi non preoccupatevi, è un componente che fa parte della normale descrizione di queste macchine, esattamente come per quanto riguarda i btu ossia il British Thermal Unit, l’unità di misura che si usa per esprimere la potenza termica.

Adesso mettevi comodi, e preparatevi a leggere la nostra selezione dei migliori condizionatori portatili, in modo da portare refrigerio alle future giornate di afa estiva che ci aspettano, buona lettura e buono shopping!

I migliori condizionatori

De’Longhi Pinguino Pac El 92 Silent

Vogliamo cominciare questa selezione di prodotti con il condizionatore portatile De’Longhi Pinguino Pac El 92 Silent, un condizionatore portatile che oltre ad avere un design accattivante ha tutte le carte in regola per esser considerato uno dei migliori prodotti della sua categoria. Questo condizionatore è caratterizzato dal connubio tra alta tecnologia e bassi consumi infatti si merita la classe di efficenza energetica A+ con una potenza massima di 10.000 btu/h, il tutto ottenuto dall’utilizzo di un gas refrigerante naturale e non nocivo, l’R290 propano. Il Pinguino El 92 è caratterizzato da un display LED che fornisce in tempo reale tutte le informazioni, e presenta anche funzioni di sola ventilazione, deumidificazione e condizionamento con il timer per creare le condizioni di comfort ottimali di cui abbiamo bisogno.

» Clicca qui per acquistare il De’Longhi Pac El 92 Silent

Whirlpool PACW212HP

Se siete alla ricerca di una macchina così intelligente da calcolare in tempo reale la temperatura della stanza, il Whirlpool Pacw212hp è quello che stavate cercando! Infatti grazie alla tecnologia Around U, il sensore di temperatura incorporato nel telecomando rileva la temperatura dell’ambiente circostante così da garantire un clima uniforme e confortevole, mentre attraverso il 6° senso comfort zone, una serie di sensori interni ed esterni al condizionatore, impostano rapidamente il corretto livello di temperatura, umidità e velocità del flusso d’aria. Questo condizionatore Whirlpool è una valida alternativa anche per l’inverno infatti grazie alla funzione di riscaldamento sarà possibile godersi le calde temperature ed attraverso il suo filtro hepa garantisce la rimozione in appena 24 ore del 99,9% dei batteri dall’aria che si respira.

» Clicca qui per acquistare il Whirlpool PACW212HP

Suntec Impuls 2.6 Eco

Con il Suntec Impuls 2.6 Eco avrete le tre funzioni principali di un condizionatore portatile come la modalità raffreddamento, deumidificazione e quella di ventilazione, la soluzione ideale per gli ambienti piccoli. Inoltre grazie all’utilizzo di gas refrigerante R290, viene azzerato l’impatto ambientale perché non vengono rilasciate sostanze nocive o dannose. È possibile regolare la temperatura nel range compreso fra 16 e 31°C attraverso un pratico display LED e le funzioni come il timer o la Silent Low Mode possono essere impostate anche dal telecomando. Nella confezione è incluso il tubo flessibile per lo scarico esterno ed anche un comodo adattatore per finestra, un filtro antipolvere e delle ruote, in modo da rendere facilissimo lo spostamento del Suntec Impuls attraverso l’abitazione.

» Clicca qui per acquistare il Suntec Impuls 2.6 Eco

Argo Relax Style

L’Argo Relax Style è la soluzione ideale per chi cerca un climatizzatore efficace e compatto, infatti nonostante le sue dimensioni ridotte (30 x 36 x 81 cm) è una macchina piena di funzionalità e con il suo design ibrido tra parti lucide ed opache, lo rende facilmente integrabile in qualsiasi ambiente. Le alette frontali dell’Argo Relax Style sono motorizzate, e possono essere impostate in posizione fissa oppure ad oscillazione automatica verticale, mentre sul retro sono presenti i filtri antipolvere facilmente rimovibili per la pulizia ed il doppio drenaggio per la condensa delle modalità deumidificazione e climatizzazione. Nella confezione poi è compreso il tubo flessibilile, il kit per l’istallazione fissa a vetro, l’adattatore per finestra ed un telecomando digitale per accendere, spegnere ed impostare le varie modalità di funzionamento.

» Clicca qui per acquistare Argo Relax Style

Olimpia Dolceclima Compact 8

Se cercate una soluzione compatta ma comunque efficace, il condizionatore Olimpia Dolceclima Compact 8 è la soluzione che fa al caso vostro! In appena 70cm di altezza e 35 di larghezza avrete un condizionatore in grado di refrigerare alla potenza di 9.000btu/h con 2,34kW, di deumidificare qualsiasi ambiente ed avrete tutte le altre funzioni come ventilazione, turbo, timer e standby (tutte modalità controllabili anche attraverso il telecomando). Come tutti i prodotti della linea Dolceclima, la silenziosità ed il comfort offerto sono quasi al pari di quelli offerti dalle soluzioni fisse e non richiede l’utilizzo della tanica della condensa, visto che gli scarti vengono drenati attraverso il tubo in dotazione.

» Clicca qui per acquistare Olimpia Dolceclima Compact 8

Electrolux ChillFlex Pro 11

La prima particolarità che si nota guardando l’Electrolux ChillFlexPro11 è senza dubbio il design innovativo con linee essenziali che si adattano all’arredamento moderno. Grazie al Self Evaporative System la condensa viene raccolta e riutilizzata per raffreddare l’evaporatore per ottenere una migliorata efficienza energetica in raffreddamento e con il sistema di auto diagnosi e filter check, il condizionatore permette di riconoscere facilmente eventuali anomalie e mantenere sempre un’ottima qualità dell’aria. L’Electrolux è inoltre dotato di un filtro antibatterico che consente di filtrare l’aria da agenti patogeni, per garantire sempre aria fresca e pulita in tutti gli ambienti.

» Clicca qui per acquistare Electrolux ChillFlex Pro11

Olimpia Splendid Dolceclima

Se cercate la pura potenza, da portare ovunque nella casa, il condizionatore che state cercando è l’Olimpia Splendid Dolceclima, infatti con una capacità nominale di raffreddamento con di 14.000btu/h è in grado di rinfrescare qualsiasi ambiente in poco tempo, mantenendosi comunque in una classe energetica A+. Oltre ad avere 3 velocità di ventilazione, una modalità di autodiagnosi, un filtro antiallergico, una modalità timer, funzione silent e possibilità di attivare una funzione riscaldamento per le stagioni invernali, l’Olimpia Splendid è in grado di connettersi ad internet in modo da controllare tutto tramite smartphone, per creare l’ambiente con il miglior comfort quando rientriamo a casa.

» Clicca qui per acquistare Olimpia Splendid Dolceclima

Argo Milo Plus

L’Argo Milo Plus è il perfetto esponente del Vertical Design Concept, ossia dell’efficenza della struttura verticale, infatti con il suo aspetto fuori dal comune è la perfetta combinazione di potenza e tecnologia all’avanguardia. Con una capacità nominale di raffreddamento di 13.000btu/h, l’Argo Milo Plus è in grado di mantenere il comfort per tutto l’anno con la sua pompa di calore integrata, il tutto mantenendo comunque la classe energetica A++. La modalità autodiagnosi prevede l’incorrere di malfunzionamenti improvvisi, mentre grazie alle funzioni di deumidificazione e ventilazione sarà possibile adattare qualsiasi ambiente in base alle proprie necessità.

» Clicca qui per acquistare l’Argo Milo Plus

Pinguino De’Longhi Silent

Alla ricerca di un condizionatore silenzioso? Pinguino De’Longhi Silent è la risposta che stavi cercando! Grazie all’ottimizzazione della silenziosità ottenuta con il particolare rivestimento non dovrete più preoccuparvi dei fastidiosi rumori generati dal condizionatore acceso. Altra grande funzionalità del Pinguino Silent è la sua modalità Turbo Power Boost che permette un funzionamento ad aria e ad acqua: quando è attiva la funziona ad acqua, la macchina raggiunge la potenza massima ed una volta terminata l’unità funzionerà ad aria, garantendo un raffrescamento normale. La batteria inoltre è protetta dal calcare grazie ad un filtro che ne assicura la protezione per oltre 750 ore di utilizzo. Il Pinguino Silent è un agglomerato di tecnologie all’avanguardia che garantiscono ottime funzioni e modalità, mantenendo anche l’incredibile efficenza energetica A+.

» Clicca qui per acquistare il Pinguino De’Longhi

Argoclima Swan

L’Argoclima Swan è un condizionatore monoblocco, compatto ed innovativo che permette di impostare le sue varie funzionalità di ventilatore, deumidificatore o raffrescamento attraverso il suo pannello di comando con display a LED. Con la potenza di circa 8.000 btu/h, garantisce freschezza negli ambienti medi e piccoli grazie alle alette orientabili in verticale ed in orizzontale, e con la modalità sleep il rumore emesso dalla macchina si riduce a circa 50db. L’Argo Clima Swan è facilmente trasportabile sia grazie alle sue esigue dimensioni(67x32x30 cm), sia per la presenza di ruote multi direzionali e di una pratica maniglia, in modo da creare comfort in tutti gli ambienti della casa in base ai nostri spostamenti.

» Clicca qui per acquistare Argoclima Swan