Con l'aumento delle temperature estive e la necessità di mantenere un ambiente interno confortevole, i condizionatori portatili sono diventati una soluzione popolare per molte persone. Recentemente, l'innovazione tecnologica ha portato alla creazione di tantissimi elettrodomestici smart, che offrono una serie di funzionalità avanzate per migliorare l'esperienza utente. Tra questi rientrano anche i condizionatori portatili? Scopriamolo in questo articolo.

Condizionatori portatili: esistono modelli smart?

Sì, esistono modelli di condizionatori portatili smart. Questi modelli offrono diverse funzionalità avanzate che permettono di controllare e monitorare il dispositivo tramite smartphone, tablet o assistenti vocali come Amazon Alexa e Google Assistant.

Che caratteristiche hanno i condizionatori smart?

Alcune delle caratteristiche più comuni dei condizionatori smart includono:

Controllo Remoto via App : La possibilità di accendere, spegnere e regolare le impostazioni del condizionatore tramite un'app mobile, anche quando non si è a casa.

: La possibilità di accendere, spegnere e regolare le impostazioni del condizionatore tramite un'app mobile, anche quando non si è a casa. Integrazione con Assistenti Vocali : Compatibilità con Amazon Alexa o Google Assistant per controllare il condizionatore tramite comandi vocali.

: Compatibilità con Amazon Alexa o Google Assistant per controllare il condizionatore tramite comandi vocali. Programmazione e Timer : Funzioni di programmazione che permettono di impostare orari specifici per l'accensione e lo spegnimento del condizionatore.

: Funzioni di programmazione che permettono di impostare orari specifici per l'accensione e lo spegnimento del condizionatore. Monitoraggio dei Consumi Energetici : Alcuni modelli offrono il monitoraggio in tempo reale del consumo energetico, aiutando a ottimizzare l'uso del dispositivo.

: Alcuni modelli offrono il monitoraggio in tempo reale del consumo energetico, aiutando a ottimizzare l'uso del dispositivo. Sensori di Temperatura e Umidità : Sensori integrati che monitorano la temperatura e l'umidità della stanza e regolano automaticamente le impostazioni per mantenere il comfort desiderato.

: Sensori integrati che monitorano la temperatura e l'umidità della stanza e regolano automaticamente le impostazioni per mantenere il comfort desiderato. Design senza tubo: Essendo portatili, i condizionatori smart sono spesso anche senza tubo (se volete saperne di più, qui vi spieghiamo come funzionano).

Come funziona la programmazione personalizzata su un climatizzatore smart?

La programmazione personalizzata su un climatizzatore smart ti consente di impostare orari specifici per accendere o spegnere l’apparecchio. Ecco come funziona: attraverso l’app o il pannello di controllo, puoi definire gli orari in cui desideri che il climatizzatore si attivi o si disattivi. Ad esempio, puoi programmarlo per accendersi automaticamente al mattino prima che tu ti svegli o per spegnersi quando esci di casa. Questa funzionalità garantisce che l'ambiente sia sempre alla temperatura desiderata quando ne hai bisogno, senza dover regolare manualmente l'apparecchio.

Puoi anche personalizzare le modalità di funzionamento. Ad esempio, puoi impostare una temperatura più bassa durante la notte per dormire comodamente e poi tornare alla temperatura normale al mattino. Questa opzione permette di mantenere un comfort ottimale durante tutto l'arco della giornata, adattandosi ai tuoi ritmi di vita.

Alcuni modelli consentono di impostare una programmazione ricorrente, come tutti i giorni della settimana o solo nei fine settimana. Questa caratteristica è particolarmente utile per chi ha una routine stabile e desidera che il climatizzatore segua automaticamente il proprio programma senza necessità di regolazioni quotidiane.

Quali altri dispositivi posso collegare al mio climatizzatore smart?

I climatizzatori smart offrono diverse opzioni di connettività e integrazione con altri dispositivi. Ecco alcune possibilità:

Termostati smart : Puoi collegare il climatizzatore al tuo termostato smart per controllare la temperatura in modo più preciso e automatizzato. Alcuni termostati si integrano anche con assistenti vocali come Amazon Alexa o Google Assistant .

Sensori di movimento : Se desideri risparmiare energia, puoi collegare il climatizzatore a sensori di movimento. In questo modo, l’unità si attiverà solo quando rileva presenza nella stanza.

Smart plug : Utilizzando una smart plug, puoi rendere smart anche un climatizzatore tradizionale. Collega il climatizzatore alla smart plug e controllalo tramite app o assistenti vocali.

Sistemi di automazione domestica : Se hai un sistema di automazione domestica come SmartThings o HomeKit , puoi integrare il climatizzatore con altri dispositivi come luci, tende o serrature.

App di controllo: Molte marche di climatizzatori offrono app dedicate per il controllo remoto. Assicurati che il tuo modello supporti l’integrazione con altre app o piattaforme.

Ricorda di verificare la compatibilità del tuo climatizzatore con i dispositivi specifici che desideri collegare e seguire le istruzioni del produttore per l’installazione e la configurazione.

Posso controllare il mio climatizzatore tramite l'assistente vocale?

Puoi controllare il tuo climatizzatore tramite l’assistente vocale come Amazon Alexa o Google Assistant. Ecco come farlo:

Amazon Alexa: Assicurati che il tuo climatizzatore sia compatibile con Alexa.

Collega il climatizzatore all’app Alexa.

Usa comandi vocali come “Alexa, accendi il climatizzatore” o “Alexa, imposta la temperatura a 22 gradi”. Google Assistant: Verifica la compatibilità del climatizzatore con Google Assistant.

Collega il climatizzatore all’app Google Home.

Usa comandi come “Ok Google, spegni il climatizzatore” o “Ok Google, imposta la temperatura a 20 gradi”.

Whirpool

Posso monitorare i consumi energetici tramite l'app?

Molte app associate ai climatizzatori smart offrono la possibilità di monitorare i consumi energetici, permettendo così di risparmiare sulle bollette. Ecco come farlo:

App del produttore : Controlla se il produttore del tuo climatizzatore ha un’app dedicata. Spesso, queste app mostrano i dati di consumo energetico in tempo reale o sotto forma di report giornalieri, settimanali o mensili.

Monitoraggio dei watt : Alcuni climatizzatori smart consentono di visualizzare direttamente i watt utilizzati. Verifica se il tuo modello offre questa funzionalità.

Integrazione con app di terze parti : Alcune app di automazione domestica o app di monitoraggio energetico possono essere integrate con il tuo climatizzatore. In questo modo, puoi vedere i consumi insieme ad altri dispositivi smart.

Programmazione e ottimizzazione: Utilizza le informazioni sui consumi per ottimizzare l’uso del climatizzatore. Ad esempio, riduci la temperatura quando sei fuori casa o durante le ore notturne per risparmiare energia.

Per sapere quanto consuma di media un condizionatore portatile, invece, vi invitiamo a leggere il nostro articolo dedicato.

Condizionatori smart: i nostri consigli

Ecco alcuni esempi di modelli di condizionatori portatili smart disponibili sul mercato:

De'Longhi L'Originale Pinguino Care4Me

Il De'Longhi PAC EX100 Silent è un condizionatore portatile avanzato, progettato per garantire comfort ed efficienza energetica. Dotato della tecnologia innovativa MyEcoRealFeel, questo modello regola automaticamente temperatura e umidità per offrire un clima ideale, riducendo al contempo i consumi energetici. Il design compatto ed elegante si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente domestico.

Con una capacità di raffreddamento di 2.5 kW, è ideale per stanze fino a 110 m³. L'apparecchio è dotato di un pannello di controllo digitale intuitivo e di un telecomando per un uso semplice e pratico. Inoltre, la funzione Silent garantisce un funzionamento silenzioso, permettendo di utilizzarlo anche di notte senza disturbi. Grazie alle ruote e alla maniglia integrata, è facilmente trasportabile da una stanza all'altra. Il De'Longhi PAC EX100 Silent è la scelta perfetta per chi cerca efficienza, silenziosità e praticità in un condizionatore portatile.

Cecotec ForceClima 7550 Style Connected

Il Cecotec ForceClima 7450 è un climatizzatore portatile versatile e potente, progettato per offrire raffreddamento, ventilazione e deumidificazione in un unico dispositivo compatto. Con una capacità di raffreddamento di 7450 BTU, è adatto per stanze fino a 20 m², garantendo un ambiente confortevole anche nelle giornate più calde. Il pannello di controllo digitale e il telecomando incluso permettono di regolare facilmente le impostazioni, scegliendo tra diverse modalità operative e velocità della ventola.

La funzione deumidificatore aiuta a ridurre l'umidità eccessiva, migliorando la qualità dell'aria. Grazie alle ruote integrate e alla maniglia ergonomica, è facile da spostare tra le stanze. Il Cecotec ForceClima 7450 è dotato anche di un timer programmabile fino a 24 ore, offrendo flessibilità e risparmio energetico.

Olimpia Splendid-02029 Dolceclima Air Pro 14

L'Olimpia Splendid 02029 è un climatizzatore portatile efficiente e versatile, ideale per rinfrescare ambienti fino a 20 m². Con una capacità di raffreddamento di 10.000 BTU, questo dispositivo è perfetto per mantenere una temperatura confortevole durante le calde giornate estive. Il design compatto ed elegante lo rende adatto a qualsiasi ambiente domestico, mentre le ruote integrate facilitano lo spostamento da una stanza all'altra.

Il climatizzatore offre diverse modalità operative, tra cui raffreddamento, ventilazione e deumidificazione, per adattarsi a tutte le esigenze. Il pannello di controllo digitale e il telecomando incluso permettono di regolare facilmente le impostazioni e programmare il timer fino a 24 ore, ottimizzando il consumo energetico. La funzione Silent garantisce un funzionamento silenzioso, ideale per l'uso notturno.