Come saprete, questo è un ottimo momento per comprare un nuovo televisore, non solo grazie alle offerte tipiche del periodo autunnale, ma anche grazie al bonus rottamazione TV 2021, che non deve essere confuso con il bonus TV dedicato al decoder. Inoltre, l’acquisto di un nuovo televisore si rivelerà adesso fondamentale per tante persone, le quali altrimenti non potranno più assistere ai loro programmi televisivi, a causa dell’entrata in vigore del nuovo formato DVB-T2 che, ricordiamo, partirà il 15 ottobre su alcune trasmissioni per poi estendersi pian piano sull’intera lista dei canali.

Abbiamo già creato diversi articoli che spiegano dettagliatamente cosa è e come richiedere il bonus rottamazione TV, nonché i requisiti da rispettare per ottenere lo sconto di 100€, quindi ora ci occuperemo di consigliarvi le smart tv da acquistare attraverso gli e-commerce aderenti all’iniziativa. Prima di scoprire però quali sono le migliori smart tv, volevamo anticiparvi il metodo che abbiamo usato per selezionarle.

Sostanzialmente, non abbiamo tenuto conto solo dei modelli top di gamma, come sulla nostra guida dedicata, bensì abbiamo scelto un modello per ogni fascia di prezzo, in modo tale che chiunque potrà avere la certezza di acquistare il miglior televisore in base al proprio budget. Ad ogni modo, abbiamo escluso i modelli che dispongono di una risoluzione inferiore al 4K, quindi anche se opterete per la meno cara avrete la garanzia di portarvi a casa un TV moderno e in grado di soddisfarvi.

Se avete letto i nostri approfondimenti a riguardo, saprete che purtroppo Amazon non rientra nell’iniziativa, ma riteniamo che questo sia un fattore di poco conto, visto che potrete sfruttare il bonus su Mediaworld, Unieuro ed Euronics. Ciò detto, non indugiamo oltre, anche perché questa iniziativa del governo terminerà nel momento in cui si esauriranno le risorse stanziate, che sono pari a 250 milioni di euro.

Le migliori TV da acquistare con il bonus TV

HiSense 43A7300F | Circa 400€

La HiSense 43A7300F è la prova che non serve spendere cifre folli per ottenere un televisore in grado di accontentare il 90% del pubblico. Oltre alla risoluzione 4K, infatti, il pannello di questo modello vanta una riproduzione dei colori molto realistica, grazie anche alla tecnologia HDR, che espande il rapporto di contrasto per far sì che l’immagine a schermo sia sempre ottimale. Un TV ottimo a cui non gli mancano le funzioni che vi permetteranno di usarlo in modo smart, tra cui l’assistente vocale Alexa. Inoltre, la diagonale da 43 pollici è adatta per la stragrande maggioranza delle stanze.

HiSense 50A7GQ | Circa 500€

Oltre ad avere un pannello più grande rispetto al modello precedente, la HiSense 50A7GQ è il modello di ultima generazione di HiSense e si posiziona tra le migliori smart tv anche nella fascia intorno ai 500€. In questo caso, lo schermo da 50 pollici vanta la tecnologia Quantum Dot, che assicura colori vividi e precisi, nonché una luminosità senza paragoni. Presenti inoltre i supporti Dolby Vision e Dolby Atmos che, nei contenuti multimediali che li supportano, faranno sì che questo TV si esprima al meglio, merito anche della nuova piattaforma VIDAA 5.0 proprietaria del brand, che vi permetterà di passare rapidamente da una funzione all’altra.

Samsung QE55Q60A | Circa 700€

Se aumentiamo il prezzo e, soprattutto, la dimensione del pannello, allora ecco che entra in gioco la Samsung QE55Q60A. Lo schermo da 55 pollici di questo specifico modello si basa sulla tecnologia Quantum Dot, nota più comunemente come QLED che, come abbiamo già riportato precedentemente, garantisce una resa dei colori eccellente e una luminosità tale da permettervi di non perdervi i minimi dettagli neanche qualora entrassero forti raggi di sole. Il design AirSlim rende poi questo televisore estremamente elegante e, infine, vale la pena citare la modalità Q-Symphony, che permette ai possessori di soundbar Samsung di sincronizzare il suono con i due dispositivi in modo da creare un palcoscenico sonoro coinvolgente.

LG 50NANO776PA | Circa 800€

Grazie alla tecnologia NanoCell, la LG 50NANO776PA da 50 pollici è la controparte della soluzione QLED di Samsung, capace di garantire ancora una volta immagini pressoché perfette. Le differenze rispetto al modello citato precedentemente sono difficili da notare ad occhio nudo, quindi la scelta ricade sostanzialmente da quale modello o brand preferite. Ad ogni modo, la soluzione di LG probabilmente offre alcune funzionalità in più grazie al nuovo sistema operativo webOS 6.0 che, tra le altre cose, dispone di un ottimizzatore di gioco che permetterà a coloro che intendono collegare una console di eliminare gli effetti di stuttering e tearing dal pannello.