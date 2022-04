Se siete alla ricerca di un monitor gaming dalle ottime prestazioni, ma stavate aspettando l’occasione giusta per risparmiare, allora l’offerta che vi propone Amazon sul fantastico MOBIUZ EX2710Q di BenQ è assolutamente da non lasciarsi scappare, perché vi permetterà di acquistarlo con ben 220€ di sconto sul suo prezzo originale!

Stiamo parlando di un prodotto di grande qualità, dotato di un pannello IPS da 27″ in grado di supportare le frequenze più elevate, e capace di offrire prestazioni stabili e fluide in ogni situazione grazie alle sue tecnologie di controllo dell’immagine. Conviene dunque non lasciarsi sfuggire questa promozione a tempo limitato, che vi permetterà di acquistarlo a soli 379,00€, con uno sconto del 37% rispetto al prezzo di listino di 599,00€.

Il BenQ MOBIUZ EX2710Q è progettato per offrire il massimo in ambito gaming, con un display da 27″ QHD che supporta risoluzioni fino a 2560×1440 e frequenze di aggiornamento video fino a 165Hz, rendendolo la scelta ideale non solo per chi gioca su computer, ma anche per chi utilizza console come PlayStation 5 o Xbox Series X|S. Questo monitor offre inoltre un eccezionale tempo di risposta, di 1 ms, e sfrutta la tecnologia AMD Freesync Premium per garantire il massimo della fluidità di gioco, importantissima nella scena competitiva.

Al di fuori del gioco, BenQ MOBIUZ EX2710Q offre un’esperienza di qualità anche nell’utilizzo quotidiano del PC per lavoro o intrattenimento, grazie alle funzionalità di ottimizzazione dell’immagine che consentono di godere della gamma di colori espansa HDRi, controllando illuminazione e intensità dei neri per meglio adattarsi alle proprie esigenze. Inoltre la tecnologia Eye Care di BenQ assicura una corretta luminosità a seconda dell’immagine mostrata e dell’ambiente in cui vi trovate, limitando l’emissione della luce blu e riducendo quindi l’affaticamento della vista.

Completa il pacchetto un audio di grande qualità, che si appoggia a due altoparlanti da 2 watt e un subwoofer da 5 watt per offrire un suono dinamico su un canale 2.1. A questo si aggiunge il chip DSP che ottimizza l’audio in uscita, seguendo uno dei 5 profili audio trVolo, studiati per garantire il massimo del realismo negli FPS, nei giochi di corse, in quelli sportivi o semplicemente mentre vi godete i vostri contenuti multimediali preferiti.

Nel complesso BenQ MOBIUZ EX2710Q è un prodotto che offre tantissimo al giocatore appassionato, permettendogli di ottenere il massimo dal gaming sul PC e al tempo stesso sfruttare al meglio le proprie console. Se pensiamo poi che con la promozione di oggi può essere vostro a uno dei prezzi migliori di sempre, è chiaro che stiamo parlando di un affare davvero da non perdere.

Oltre a ciò, vi rimandiamo anche ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative a tutte le migliori offerte in corso sui vari store, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi.

