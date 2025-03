Mouse verticale Logitech a soli 50€: e mai più tensione del polso!

Il mouse verticale Logitech Lift è ora disponibile su Amazon a soli 49,99€ invece di 69,90€, con uno sconto del 28%! Questo dispositivo ergonomico con angolazione di 57 gradi vi aiuterà a mantenere una postura naturale dell'avambraccio, riducendo l'affaticamento durante lunghe sessioni di lavoro. Dotato di click silenziosi, connessione wireless e batteria che dura fino a 2 anni, è perfetto per chi cerca comfort senza rinunciare alla produttività. La versione rosa è ideale per mani medio-piccole e include plastica riciclata certificata.

Mouse verticale Logitech Lift, chi dovrebbe acquistarlo?

Il mouse verticale Logitech Lift è l'alleato perfetto per chi trascorre molte ore davanti al computer e soffre di affaticamento ai polsi o dolori alla mano. La sua forma ergonomica con inclinazione di 57 gradi è stata progettata per mani di dimensioni medio-piccole, offrendo una postura naturale dell'avambraccio che riduce significativamente lo stress articolare. I professionisti che lavorano in ufficio, i designer grafici o gli sviluppatori software apprezzeranno i click silenziosi e la possibilità di personalizzare i quattro pulsanti per ottimizzare il flusso di lavoro.

Se cercate una soluzione che unisce comfort e produttività, questo mouse verticale vi conquisterà con la sua versatilità di connessione (sia Bluetooth che tramite ricevitore USB) compatibile con praticamente ogni sistema operativo. La lunga durata della batteria, fino a 2 anni con una singola AA, vi permetterà di dimenticare il fastidio delle ricariche frequenti. Inoltre, la versione rosa aggiunge un tocco di personalità alla vostra postazione di lavoro, mentre l'impegno ecologico di Logitech, con l'uso di plastica riciclata, vi consentirà di fare una scelta consapevole anche per l'ambiente.

Con un prezzo attuale di €49,99 invece di €69,90, il mouse verticale Logitech Lift rappresenta un investimento intelligente per la vostra salute e produttività. Il design certificato ergonomicamente vi aiuterà a prevenire l'affaticamento durante le lunghe sessioni di lavoro, mentre la sua versatilità e l'attenzione alla sostenibilità ne fanno una scelta consapevole per chi cerca comfort senza compromessi. Un accessorio che renderà le vostre giornate al computer notevolmente più confortevoli.

Vedi offerta su Amazon