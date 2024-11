Black Friday: MSI Optix MAG301CR2 a un prezzo SHOCK! (-31%)

Scoprite l'imperdibile offerta su Amazon del MSI Optix MAG301CR2, un monitor gaming curvo da 29,5" con caratteristiche top di gamma che eleveranno la vostra esperienza di gioco. Caratterizzato da un refresh rate di 200Hz e un tempo di risposta di solo 1ms, è perfetto per i giochi ad alta velocità. Con una copertura del gamut colore sRGB del 103%, offre colori vividi e dettagli nitidi. Il design ergonomico permette personalizzazioni per ogni scrivania. L'offerta presentata propone il monitor a soli 229€, rispetto al prezzo originale di 335€, consentendo un risparmio del 32%. Non lasciatevi sfuggire questa opportunità per migliorare il vostro setup di gioco con un monitor di alta qualità.

MSI Optix MAG301CR2, chi dovrebbe acquistarlo?

L'MSI Optix MAG301CR2 è il monitor gaming curvo che si rivolge a videogiocatori appassionati alla ricerca di un'esperienza visiva superlativa e di prestazioni elevate per i loro giochi preferiti. Con un refresh rate di 200Hz e un tempo di risposta di soli 1ms, questo monitor è particolarmente indicato per chi ama i giochi in rapido movimento, come sparatutto, giochi di corse, strategie in tempo reale e sport. I giocatori più esigenti apprezzeranno la fluidità delle immagini e l'assenza di sfocature, dettagli che possono fare la differenza in sessioni di gioco competitive.

Al di là delle sue prestazioni tecniche eccellenti, l'MSI Optix MAG301CR2 soddisfa anche chi cerca un'immersione visiva senza pari grazie al suo pannello VA curvo (1500R) e una copertura del gamut colore sRGB al 103%. Queste caratteristiche garantiscono colori vividi e dettagli affinati, migliorando così l'esperienza di gioco globale.

Inoltre, con l'aggiunta di MSI Mystic Light, il monitor offre possibilità di personalizzazione attraverso effetti di illuminazione che possono essere sincronizzati con altri prodotti, rendendolo una scelta ideale per chi desidera creare un ambiente di gioco unico e coinvolgente. Con un prezzo scontato da 335€ a soli 229€, rappresenta un'opzione attraente per chi vuole elevare la propria configurazione di gioco senza compromettere su qualità e performance.

Attualmente disponibile al prezzo di 229€, rispetto al prezzo di listino di 335€, l'MSI Optix MAG301CR2 rappresenta un'offerta eccellente per gli appassionati di gaming che cercano un upgrade significativo in termini di prestazioni e comfort visivo. L'ampia gamma di funzionalità, unita a una qualità dell'immagine superiore e la possibilità di personalizzazione avanzata, rende questo monitor una scelta consigliata per migliorare sensibilmente qualsiasi esperienza di gioco.

