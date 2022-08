Amanti del basketball siete pronti? Il prossimo 9 settembre arriverà sul mercato, ovviamente per praticamente su ogni piattaforma di gioco, NBA 2K23, ossia il titolo di riferimento per i fan della disciplina. Un’attesa che può fortunatamente essere ingannata prenotando il titolo a quello che è il miglior prezzo sul mercato.

Prenotando il gioco presso alcuni rivenditori è inoltre possibile ottenere un ricco bonus preordine, contenente:

5.000 VC + 5.000 punti La mia SQUADRA

10 pacchetti promo La Mia Squadra

1 potenziamento per ogni tipo di abilita La mia Carriera

1 potenziamento per ogni tipo di potenziamento Gatorade

Maglia Devin Booker per Il Mio Giocatore

Carta Free Agent per La Mia Squadra di Devin Booker con valutazione di 95

Insomma, il massimo per partire fin da subito al meglio con NBA 2K23, con il titolo che ricordiamo uscirà sul mercato anche in diverse edizioni speciali.

Michael Jordan Edition

Se siete particolarmente attratti da NBA 2K23 e volete celebrarlo con un’edizione speciale, a fare al caso vostro è allora la Michael Jordan Edition del gioco. Al suo interno è infatti possibile trovare:

100000VC + 10000 Punti La Mia Squadra + 10 Token La Mia Squadra + Moneta Doppia Xp per 2 ore in La mia Carriera

10 potenziamenti per ogni tipo di abilita La mia Carriera

10 potenziamenti per ogni tipo di potenziamento Gatorade

23 pacchetti promo La Mia Squadra

Carte La Mia Squadra Rubino di Devin Booker e Michael Jordan

Pacchetto Free Agent

Scarpa Jordan Diamante La Mia Squadra Pacchetto

Carta Allenatore Rubino La Mia Squadra

Collezione abiti e accessori per Il Mio Giocatore (2 magliette Devin Booker, 2 magliette Michael Jordan, guaina per braccio, zaino e skateboard personalizzato)

Voucher digitale per NBA 2K23 (Standard Edition)

Championship Edition

Il ben di Dio presente nella Michael Jordan Edition di NBA 2K23 non è abbastanza? Concedetevi allora il nec plus ultra per il gioco, che prende il nome di Championship Edition e oltre a quanto presente nella sopracitata edizione contiene anche:

10% di potenziamento abilità nella progressione della stagione La Mia Carriera

10% di potenziamento abilità nella progressione della stagione La Mia Squadra

Go Kart Championship Edition

Abbonamento di 12 mesi a NBA League Pass

