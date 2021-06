Ninebot KickScooter Air T15E in super sconto con Mediaworld!

Iniziamo la programmazione con le consuete offerte giornaliere, in particolare quelle proposte da Mediaworld. Infatti, con gli sconti del “Solo per oggi” è possibile acquistare tantissimi prodotti hi-tech a prezzi molto vantaggiosi, come monopattini elettrici, elettrodomestici di piccole e grandi dimensioni, smartphone, notebook da gaming e tanto altro ancora.

Come da abitudine per Mediaworld, la lista dei prodotti promozionati è lunga e variegata ma, tra le varie offerte, vi suggeriamo di dare uno sguardo ravvicinato a quella dedicata al monopattino elettrico Ninebot KickScooter Air T15E Powered by Segway, disponibile non più a 749,00€ ma bensì a 599,00€, grazie ad uno sconto di ben 150€ dal prezzo consigliato dal produttore. Si tratta di un prodotto completo, in grado di soddisfare tutte le esigenze, da chi vuole percorrere pochi a coloro che vogliono macinare tantissimi chilometri nei centri urbani.

Ninebot KickScooter Air T15E, innanzitutto, è un monopattino molto compatto perché, a differenza degli altri scooter elettrici presenti sul mercato, si piega facilmente e da chiuso ha uno spessore di soli 22 centimetri. Inoltre, grazie alla sua forma piatta, è possibile riporlo in metropolitana oppure nel bagagliaio dell’automobile facilmente, senza dover ricorrere a trucchi.

Questo monopattino elettrico include quattro modalità di guida, che consentono di adattare lo stile in base al terreno oppure alle proprie preferenze. La prima è quella dedicata all’area pedonale, la seconda relativa al risparmio energetico, la terza denominata “standard”, mentre la quarta chiamata “modalità sportiva”, che rispettivamente portano il monopattino a percorrere ad una velocità di 6 km/h, 10 km/h, 15 km/h, e 20 km/h. Oltre a ciò, dispone di un sistema di frenata innovativo che trasforma il calore prodotto dai freni in energia riciclata, per poter ricaricare (seppur di poco) le batterie.

Insomma, Ninebot KickScooter Air T15E è un prodotto dalle ottime specifiche tecniche e, con il nuovo prezzo di vendita, rappresenta sicuramente un buon incentivo per investire sul futuro “green”. Ciò detto, prima di lasciarvi alla nostra selezione e ai vostri acquisti, vi consigliamo di consultare la pagina delle offerte “Solo per oggi” di Mediaworld, e di seguirci ai nostri quattro canali Telegram dedicati a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

