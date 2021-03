Non lasciatevi sfuggire questo frigorifero LG con 600€ di sconto!

Dopo avervi proposto le offerte del giorno di Amazon, vogliamo ora rendervi partecipi delle migliori offerte giornaliere di Mediaworld che, almeno per ora, non sembra intenzionata a proporre articoli specifici per la festa del papà, concentrandosi invece su prodotti generici che spaziano dai piccoli ai grandi elettrodomestici, con ottime opportunità anche per coloro che sono a caccia di un nuovo smartphone, nonché accessori per PC.

Una delle offerte più interessanti riguarda il frigorifero LG GBP62DSXXN, che si propone come un’ottima alternativa per coloro che non sono riusciti ad approfittare dell’offerta di qualche giorno fa, che vedeva il modello Samsung scontato di 400€. In questo caso, lo sconto è ancora maggiore, dal momento che il portale ha deciso di abbassare il prezzo di ben 600€, facendolo crollare da 1.399,00€ a 799,00€.

Dotato delle più recenti tecnologie del brand, il frigorifero LG GBP62DSXXN è una delle migliori soluzioni per chi cerca un modello in grado di stupire non solo per il suo modo di raffreddare e conservare gli alimenti, ma anche per il design raffinato in colorazione grafite, che gli conferisce un aspetto d’impatto e allo stesso tempo elegante. Un comodo e luminoso display a LED posizionato nella parte frontale completa quello che è un frigorifero che non lascia spazio all’immaginazione.

Essendo un modello progettato con una forma allungata verso l’alto, si rivela adatto anche per le cucine più piccole, senza sacrificare lo spazio interno, affinché possiate inserire alimenti in abbondanza. Grazie alle capacità di LG GBP62DSXXN, tra cui spicca la tecnologia Total No Frost, quest’ultimi verranno conservati in modo impeccabile, merito anche della possibilità di personalizzare la temperatura di vari cassetti, in modo da offrire ad un alimento specifico il giusto trattamento di conservazione. Come non citare poi la possibilità di comunicare con l’assistenza clienti semplicemente appoggiando lo smartphone vicino al frigorifero, il quale riconoscerà automaticamente un eventuale anomalia, comunicandola istantaneamente al centro di assistenza.

Detto ciò, il frigorifero LG GBP62DSXXN è solo uno dei tanti prodotti in offerta oggi su MediaWorld, motivo per cui consigliamo come sempre di visitare la pagina relativa alla promozione, così da trovare quello perfetto in base alle vostre necessità. Infine, prima di farvi correre all’acquisto del vostro prossimo dispositivo da MediaWorld, vogliamo ricordarvi ancora una volta di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto.

