Offerte del giorno Amazon: 270 euro di sconto su Surface Pro 7!

Nell’augurare a tutti i nostri lettori una buona Festa del papà, vi segnaliamo anche oggi quelle che sono le offerte del giorno Amazon, con il portale che sembra continuare quel trend positivo che ha caratterizzato un po’ tutto il mese di marzo, con offerte sempre ottime e variegate, in decisa controtendenza con i primi due (fiacchi) mesi di questo 2021.

Una comprova di ciò è la presenza, tra le offerte del giorno, di un articolo a dir poco straordinario, ovvero l’eccezionale tablet 2-in-1 Microsoft Surface Pro 7, un dispositivo di fascia alta davvero eccezionale, perfetto tanto per il più classico intrattenimento, quanto per lo studio o per il lavoro tant’è che, non a caso, lo si considera una delle punte di diamante del mercato!

Scontato di ben 270 euro, Surface Pro 7 è oggi venduto su Amazon all’ottimo prezzo di “soli” 799,00€, un prezzo che potrebbe sembrare ancora molto alto, ma va tenuto presente che il suo costo originale era ben oltre i 1000 euro!

Naturale evoluzione della linea Pro dal modello Pro 6, il Surface Pro 7 è un tablet bellissimo, solido e molto leggero, munito di un’autonomia sufficiente da permettervi di lavorare serenamente anche in mobilità, rappresentando così una scelta ottimale per chi, specie in questo periodo, deve dividersi per forza di cosa tra casa e ufficio. Equipaggiato con un potente processore Intel Core di decima generazione, Surface Pro 7 coniuga in modo sapiente le performance di Windows al mercato dei tablet, rappresentando csì una scelta che va ben oltre il mercato dei tablet, proponendosi a tutti gli effetti come un dispositivo 2-in-1, facilmente convertibile in un piccolo notebook grazie all’apposita cover tastiera (non in dotazione), nonché alla presenza della comoda penna Surface, con cui anche gli artisti potranno trovare in Surface Pro 7 un alleato prezioso non solo per gli schizzi, ma anche per la lavorazione in digitale.

Insomma, stiamo parlando di un dispositivo eccellente, dalle grandi performance e dalla buona autonomia, con una qualità costruttiva al top del mercato e le funzionalità miste di un tablet e di un PC Windows, il tutto con quasi 300 euro di sconto! Un affare non da poco che, ovviamente, è solo uno dei tanti proposti dalle pagine di Amazon, ed ecco perché vi suggeriamo di consultare non solo le nostre liste di prodotti consigliati, ma anche la pagina principale del portale dedicata alle offerte, così che possiate rintracciare il prodotto che meglio si addice alle vostre esigenze… ed alle vostre tasche.

Infine, prima di lasciarvi ai vostri acquisti, vi ricordiamo che qualora siate a caccia di offerte o coupon sconto, non c’è davvero posto migliore dei nostri canali Telegram, rispettivamente dedicati a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

La nostra selezione di prodotti

Offerte ancora disponibili

Altre offerte Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!