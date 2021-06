Norton: oltre il 60% di sconto su 360 Deluxe e 360 for Gamers!

Siete interessati ad un potente antivirus che vi difenda dalle minacce informatiche? Volete tutelare la vostra sicurezza e la vostra privacy dalle insidie della rete durante le fasi di gioco più impegnative? Allora sarete felici di sapere che sullo store ufficiale di Norton è partita una nuova promozione, che vi permetterà di dotarvi di software all’avanguardia per la vostra sicurezza fino al 2 Luglio.

Nello specifico stiamo parlando della promozione relativa a Norton 360 Deluxe che, proponendosi con uno sconto del 68% di sconto, vi permetterà di protegge fino a 5 PC, Mac, smartphone e tablet; fornendo funzionalità aggiuntive rispetto alla standard tra cui 50 GB di spazio nel cloud, funzioni di Password manager, Secure VPN e Safe Cam per la tutela della privacy, il tutto al costo ridicolo di appena 29,99 per 1 anno, laddove il prezzo originale sarebbe addirittura di 94,99€!

Qualora, invece, aveste bisogno di una protezione ancor più ricca ed efficace, allora vi suggeriamo di dare un’occhiata alla promo relativa il piano in abbonamento di Norton 360 premium, che il suo sconto pari al 57%, vi permetterà di ottenere, oltre alle funzionalità presenti nella versione Deluxe, anche 75 GB di spazio nel cloud ed una protezione elargita fino a 10 dispositivi! Il prezzo? Soli 44,99€ per 1 anno, in virtù degli originali 104,99€!

E siamo solo all’inizio, perché Norton pensa anche ai gamer più esigenti, ovvero a quanti amano giocare online pur non volendo rinunciare ad un’efficace protezione dai rischi della rete. Per loro, Norton propone il pacchetto Norton 360 for Gamers, ovvero una suite completa che oltre alle funzionalità di antivirus, firewall, password manager, VPN e cloud storage include quella di Game optimizer, pensata per migliorare l’esperienza di gioco e disponibile, anch’essa in sconto, a soli 29,99€ per un anno!

Insomma, con Norton avrete a portata di mano una soluzione perfetta per ognuna delle vostre esigenze di svago o lavoro online, con pacchetti in abbonamento ideali per i privati, ma anche per le piccole aziende o i videogiocatori, il tutto con la solita garanzia di qualità Norton, da anni leader incontrastato nel vastissimo mondo dei sistemi antivirus e di difesa digitale. Ovviamente le proposte non finiscono qui, per cui vi suggeriamo caldamente di visitare il sito ufficiale per scoprire la versione Norton che più si adegua meglio alle vostre esigenze e che può essere vostra ad un prezzo vantaggioso. In attesa del Prime Day 2021 di Amazon, vi consigliamo anche di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi.

