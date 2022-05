Se siete alla ricerca di una smart TV ricca di funzionalità e disponibile ad un prezzo vantaggioso, allora la promozione che Xiaomi ha preparato sulle sue nuove Fire TV F2 è proprio quello che fa al caso vostro, perché vi permetterà di acquistare dei modelli appena immessi sul mercato con uno sconto del 15% sul prezzo di lancio!

Parliamo di smart TV da 43″, 50″ e 55″ lanciate sul mercato nella giornata di ieri, dotate di pannelli con risoluzione 4K e pensate per offrire una comoda visione dei programmi tradizionali e contenuti on-demand grazie alla Fire TV di Amazon integrata. Con lo scontro proposto da questa offerta lancio, potrete acquistarle a prezzo ridotto fino al 6 giugno 2022.

Ecco in dettaglio i modelli e i prezzi disponibili su Amazon grazie a questa promozione:

Xiaomi F2 43″ a 339,99€ anziché 399,00€ – risparmi 59€

a anziché – risparmi Xiaomi F2 50″ a 379,99€ anziché 449,00€ – risparmi 69€

a anziché – risparmi Xiaomi F2 55″ a 419,99€ anziché 499,00€ – risparmi 79€

Le Xiaomi F2 sono progettate per offrire una soluzione “tutto in uno” dedicata a chi ama passare il tempo davanti alla TV per seguire le proprie serie preferite o i programmi del momento, grazie al sistema operativo Fire OS 7 integrato che consente un passaggio veloce tra applicazioni come Netflix, YouTube, Prime Video o Disney+, con la possibilità di personalizzare l’esperienza secondo le preferenze di gradi e piccini, il tutto con la comodità del controllo vocale di Alexa.

Una volta installate le app preferite, potrete godervele sullo schermo senza bordi dal design monoscocca, che monta display LED con risoluzione 4K capace di visualizzare immagini ad ampia gamma cromatica grazie al supporto ad HDR 10 e HLG, arrivando fino a 1,07 miliardi di colori. L’audio invece si affida a due altoparlanti da 12W per ricreare un suono tridimensionale avvolgente grazie alla tecnologia DTS Virtual:X, con cui vivere un’esperienza cinematografica in formato Dolby Audio.

Nel complesso le Xiaomi F2 sono smart TV davvero ottime per chi cerca un prodotto semplice nell’utilizzo e ricco di funzionalità, senza però dimenticare di prestare attenzione al portafogli. Grazie alla promozione di lancio, queste TV sono ancora più convenienti e offrono un rapporto qualità/prezzo invidiabile nella loro categoria.

Oltre a ciò, vi rimandiamo anche ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative a tutte le migliori offerte in corso sui vari store, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi.

