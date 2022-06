Se siete in cerca di un paio di occhiali da sole venduti ad un prezzo concorrenziale e che, al contempo, possano garantirvi un’ottima schermatura dai raggi UV, allora fermatevi subito qui, perché Hawkers ha sorprendentemente dato il via ad una nuova ed eccezionale promozione!

L’azienda spagnola, infatti, ha rimesso in piedi la sua straordinaria promo 2×1, grazie alla quale potrete acquistare 2 paia di occhiali al prezzo di 1, in quella che è un’offerta nata per celebrare l’inizio dell’estate, ma di cui non è chiara la data di scadenza.

Per questo, vi suggeriamo anzitutto di approfittare subito dell’iniziativa, prima che essa sia rimossa dalle pagine del rivenditore o vada esaurita. Per quanto riguarda i dettagli, la promo Hawkers è molto semplice: vi basta infatti scegliere 2 paia di occhiali da sole dall’ottima ed estesa lista di modelli del brand, ed al momento del pagamento pagherete solo quello che, tra i due, è il più caro. Il secondo, ovvero quello dal costo più basso (o uguale) vi sarà invece inviato a casa a titolo completamente gratuito, con tanto di spese di spedizione incluse!

Non c’è dubbio che l’affare sia ottimo, non solo perché ci sono pochi accessori utili d’estate come gli occhiali da sole, ma anche e soprattutto perché questi ultimi sono di eccezionale qualità, oltre che essere bellissimi, coloratissimi, e forti di uno stile davvero ineguagliabile.

Hawkers, infatti, si prodiga di realizzare i propri occhiali con una qualità costruttiva di altissimo livello, ma mantenendo un ottimo rapporto qualità/prezzo. Parliamo, infatti, di occhiali che raramente costano più di 30 euro, ma che al netto di questo vantano montature in acetato di cellulosa, materiale resistente a graffi, cadute e urti, nonché delle ottime lenti dotate di un’efficiente schermatura per la protezione degli occhi dai raggi UV400, e pertanto perfette per la prossima estate.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina che Hawkers ha destinato a questa promozione, ribadendo ancora una volta che non abbiano notizie sulla scadenza della promo e, per questo, vi invitiamo a consultare subito l’apposito catalogo messo in piedi dal brand, così da poter rintracciare subito quello che è l’articolo che più si adatta alle vostre esigenze, ed al vostro stile!

Infine, vi rimandiamo anche ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative a tutte le migliori offerte in corso sui vari store, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

