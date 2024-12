Occhiali super scontati per proteggere la vista senza la luce blu sul monitor

In un mondo sempre più digitale, trascorriamo molte ore davanti agli schermi, sia per lavoro che per svago. Tuttavia, l'esposizione prolungata alla luce blu degli schermi può causare affaticamento oculare, disturbi del sonno e influire negativamente sulla qualità della vita quotidiana. Se desiderate proteggere i vostri occhi senza dover continuamente attivare e disattivare la modalità a luce blu sul monitor per PC, gli occhiali specifici per il filtraggio della luce blu sono una soluzione pratica ed efficace. Oggi, su Amazon, potete acquistare questi occhiali per luce blu con uno sconto del 30%, passando da 49,90€ a soli 34,90€.

Occhiali Horus X, chi dovrebbe acquistarli?

Questi occhiali rappresentano la soluzione ottimale per chi passa molte ore davanti a schermi digitali, sia che si tratti di lavoro intenso su computer, sia per gamer che trascorrono lunghe sessioni di gioco. Questi sono particolarmente consigliati alle persone che sperimentano affaticamento visivo e disturbi del sonno a causa dell'esposizione prolungata alla luce blu, nociva emessa da dispositivi come computer, smartphone e tablet. Grazie alla loro tecnologia brevettata PLASMA (Amber), questi occhiali filtrano efficacemente il 100% della luce blu nell'intervallo da 380 a 400nm e l'86% da 380nm a 450nm, offrendo una protezione UV completa e contribuendo a preservare il ritmo circadiano naturale e la qualità del sonno.

Disegnati con uno sguardo attento verso il confort durante lunghi periodi di utilizzo, si distinguono per l'estrema leggerezza della montatura in policarbonato e per la qualità delle lenti, trattate con antiriflesso e protette UV400. Queste caratteristiche li rendono ideali sia per uomini che per donne, garantendo comfort anche se indossati con cuffie gaming per periodi estesi.

Inoltre, il pacchetto completo include una custodia leggera e un panno in microfibra per la pulizia, sottolinenando l'impegno del marchio nella qualità e nella cura del cliente. Al prezzo di 34,90€, rappresentano un investimento accessibile per la salute visiva senza rinunciare allo stile. Sia che voi siate professionisti alla ricerca di una soluzione per ridurre l'affaticamento degli occhi, sia gamer alla ricerca di un'esperienza visiva ottimizzata, questi occhiali rispondono a tutte le esigenze con un eccellente rapporto qualità-prezzo.

