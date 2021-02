Offerte del giorno Amazon: Nintendo Game & Watch ad un prezzo super!

La Amazon Gaming Week sta per volgere al termine, con il ciclo di offerte dedicate al gaming che, come saprete, si esaurirà con l’arrivo della giornata di domenica. Moltissime sono state le offerte proposteci sino ad oggi, con prodotti a marchio Razer, Corsair e SteelSeries in forte sconto, eppure a quanto pare c’è ancora spazio per qualche ultima (ed imperdibile) offerta, prima che i giochi siano definitivamente chiusi.

E così, con l’occasione delle sue tipiche offerte giornaliere, Amazon ci propone oggi in sconto diversi prodotti a marchio Nintendo, con una bella scelta che spazia tra software e accessori. Attenzione però, non si tratta di una tornata promozionale vera e propria dedicata al marchio nipponico, quanto piuttosto una serie di offerte “sciolte” e sparpagliate tra le pagine del portale, per questo non di facile reperimento per tutti.

L’esempio più eclatante è quello relativo al bellissimo Nintendo Game & Watch uscito lo scorso anno, originariamente venduto a 59,99€, ed oggi in sconto a soli 39,99€! Un affare per qualunque appassionato (e collezionista) di prodotti della grande N, tanto che sino a qualche tempo fa era addirittura impossibile reperirne uno che non avesse subito un sovrapprezzo a causa dei soliti venditori disonesti.

Arrivato a fine 2020 in concomitanza del trentacinquesimo anniversario di Super Mario, il Game & Watch è una vera e propria nuova edizione del classico videogame Nintendo degli anni ’80, con la sostanziale differenza che il vecchio display a cristalli liquidi è stato oggi sostituito da un più luminoso (e colorato) display LCD. Non cambiano però le funzioni di base che comprendono, come intuirete, anche la possibilità di visualizzare l’ora sullo schermo.

Oltre a ciò, il Game & Watch include Super Mario Bros, Super Mario Bros: The Lost Levels, ovvero una raccolta di livelli inediti per il gioco originale, nonché il classico gioco Ball, il primo ad essere mai comparso su Game & Watch e, per l’occasione, modificato di modo che il personaggio da controllare sia Mario.

Ricaricabile non più a pile ma grazie ad una batteria interna con ingresso USB-C, il Nintendo Game & Watch è una piccola chicca per i collezionisti più nostalgici ed è, per altro, anche un prodotto davvero ben fatto e piacevole da usare, complice quella semplicità di fondo che Nintendo ha saputo per trasmettere in questa “revisione” del 2020. In vendita con 20 euro di sconto, è forse l’occasione migliore per accaparrarsene uno, specie considerando che – come detto in apertura – questo specifico gadget Nintendo è stato esaurito o sovrapprezzato fino a qualche tempo fa.

Si tratta quindi di un’occasione imperdibile per i fan Nintendo, ben chiaro che si tratta di solo una tra le tante ottime proposte di questa “Amazon Gaming Week” motivo per cui, oltre alla nostra articola di acquisti consigliati, vi invitiamo a consultare anche la pagina dedicata a tutte le offerte Amazon, così da non perdervi neanche una delle promozioni in corso, comprese quelle dei recentissimi Pop Corn Days! Infine, vi ricordiamo che se siete all’ulteriore ricerca di sconti, non c’è miglior posto dei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi. Buono shopping!

