Amazon Gaming Week: sconti eccezionali sulle periferiche Razer!

Come saprete, su Amazon ha preso il via la nuova edizione della Amazon Gaming Week, con sconti eccezionali in diversi settori riguardanti il gaming: dal software sino alle periferiche di cui, ad esempio, vi abbiamo già raccontato nella news dedicata alle offerte Logitech. Ebbene, spostiamo l’attenzione ora alla concorrenza perché, come avrete capito, anche Razer si sta spendendo sul portale, vendendo a prezzi ottimi alcune delle periferiche più apprezzate del suo ampio catalogo di accessori.

Diversi i prodotti in scoto anche se, a nostro giudizio, l’offerta da non lasciarsi assolutamente scappare è quella relativa le ottime cuffie Razer Kraken, qui nella loro versione Tournament Edition, ovvero la più comoda, ergonomica e performante, pensata appositamente per i gamer professionisti, o aspiranti tali. Forti di una gestione del suono ai massimi livelli, le Razer Kraken Tournament Edition, permettono di bilanciare in modo personalizzato il suono e di poter anche gestire in modo separato i volumi di gioco e chat singolarmente. Dotate della tecnologia THX Spatial Audio, le Razer Kraken Tournament Edition offrono un’immersività totale dei contenuti a schermo, complice un audio posizionale a 360° che offre una percezione chiara del suono rispetto al proprio posizionamento nello spazio digitale.

Equipaggiate con due potenti driver da 50 mm, le Razer Kraken Tournament Edition offrono potenza, ma anche ergonomia, essendo state progettate per quei professionisti il cui utilizzo prolungato può facilmente superare le 2 ore di gioco continuativo. I cuscinetti, in tal senso, sono imbottiti in memory foam traspirante, per ridurre al minimo il calore, mentre l’arco di sostegno, con scheletro in metallo, garantisce resistenza, stabilità, ma anche una compressione minima sulla testa, evitando così fastidi e dolori di qualsiasi tipo.

Dulcis in fundo, l’edizione Tournament si propone con un comodo controller USB che, oltre a permettere l’utilizzo delle funzioni THX Spatial Audio, permette anche il controllo del volume e del livello dei bassi, nonché lo spegnimento istantaneo del proprio microfono.

Generalmente vendute a 99,99€, le Razer Kraken Tournament Edition sono oggi in sconto a soli 67,99€! Un prezzo davvero conveniente, specie per chi è alla ricerca di cuffie da gaming di ottima qualità, con controller separato e cavo con jack da 3,5mm. Un must per giocare come un professionista, pur tenendo d’occhio il portafogli! Ovviamente, le Razer Kraken Tournament Edition sono comunque solo una delle ottime offerte Razer per questa “Amazon Gaming Week“, motivo per vi suggeriamo non solo di consultare la nostra articola di acquisti consigliati, ma anche la pagina dedicata a tutte le offerte dedicate al gaming, così da non perdervi neanche una delle promozioni in corso. Infine, vi ricordiamo che se siete all’ulteriore ricerca di sconti, non c’è miglior posto dei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi. Buono shopping!

