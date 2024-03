Offerte di Primavera Amazon: blu-ray e DVD per tutta la famiglia in SUPER SCONTO!

Come vi stiamo raccontando dalle prime ore del 20 marzo, le Offerte di Primavera di Amazon rappresentano un'opportunità imperdibile per approfittare di sconti su centinaia di prodotti da ogni categoria del marketplace. Tra queste, ovviamente, non potevano mancare quelle dedicate al cinema, tanto che nella sezione dedicata ai film potrete trovare centinaia di blu-ray e DVD in sconto!

Offerte blu-ray e DVD Amazon, perché approfittarne?

Nonostante l'ampia diffusione delle piattaforme streaming, la soddisfazione di inserire un DVD o un Blu-Ray nel lettore e godersi un film o una serie tv rimane impareggiabile. Se siete appassionati di questo mondo, dunque, le offerte di Amazon fanno decisamente al caso vostro, giacché sono disponibili tantissimi DVD e Blu-Ray a prezzi stracciati, con sconti che arrivano anche al 50%.

Nel catalogo troverete edizioni da collezione con contenuti esclusivi come artbook e colonne sonore, cofanetti e steelbook di centinaia di film e serie tv. Dai franchise iconici come Harry Potter e Il Signore degli Anelli a pellicole imperdibili come il nuovo film Disney Elemental, l'ampia scelta soddisferà ogni gusto.

Ad esempio, i fan della nuova versione di Dune diretta da Denis Villeneuve - che magari hanno appena visto la Parte Due al cinema - non possono perdere la Pain Box Edition del film, ora scontata a soli 40,04€ anziché 57,99€, con uno sconto del 31%! Questo fantastico cofanetto include due dischi della pellicola, uno in 4K Ultra HD e uno Blu-Ray, oltre a contenuti speciali come una slipcase rigida, un artbook da 32 pagine e 8 cartoline dedicate ai personaggi!

Ovviamente vi abbiamo riportato solo alcuni dei moltissimi DVD e Blu-Ray in offerta su Amazon, quindi vi invitiamo a consultare la pagina dedicata per scoprirli tutti. Il nostro suggerimento è quello di aggiungere al carrello ciò che vi interessa il prima possibile, dato che gli sconti potrebbero terminare a breve, così come le scorte disponibili!

