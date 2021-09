Offerte di settembre Amazon: tanti sconti su pistole e fucili NERF!

Dopo avervi proposto le offerte dedicate ai bellissimi set Lego, restiamo in tema giochi e giocattoli segnalandovi che su Amazon, sempre in occasione delle “Offerte di settembre“, sono disponibili delle ottime offerte sulle pistole e i fucili a marchio NERF, in quella che è una promozione non molto estesa, certo, ma sicuramente interessante per tutti gli amanti di questo particolare brand, che nel tempo ha conquistato persino gli adulti!

Forte anche di una partnership con Fortnite, che ha fatto da apripista a tante altre collaborazioni (non ultima, quella con la serie The Mandalorian), NERF è un marchio che ci occupa della creazione di pistole e armi varie a dardi morbidi, e che nel tempo ha radunato attorno a sé una community notevole, che si raduna dal vivo anche per eventi annuali che, sotto forma di vere e proprie competizioni, permettono a pistoleri e fucilieri vari di scendere in campo a colpi di dardi arancioni.

Si tratta quindi di un brand molto “versatile”, amatissimo dai bambini come dagli adulti, ed i cui prodotti aumentano di anno in anno e che, proprio di recente, hanno trovato persino una configurazione in salsa estiva, visto la nascita della linea Super Soaker che, di fatto, consiste in una vasta gamma di pistole e fucili ad acqua, tutti dal design colorato e molto accattivante.

Grazie a questa promozione, dunque, potrete portarvi a casa non solo un buon numero di bocche di fuoco, ma anche diverse “bocche ad acqua”, senza contare che la promo è disponibile anche su diversi pack di ricarica di dardi (purtroppo sin troppo spesso vittima di sfortunati smarrimenti), e su qualche altro accessorio utile per le vostre sessioni di gioco con gli amici. Ciò detto, vi rimandiamo direttamente alla pagina Amazon dedicata alle offerte NERF, con l’invito a dare no sguardo anche e soprattutto all’intera pagina Amazon dedicata alle offerte, così da non perdervi nessuna delle ottime proposte del portale.

Infine, vi ricordiamo che se siete all’ulteriore ricerca di sconti, non c’è miglior posto dei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

Offerte ancora disponibili

Altre offerte Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!