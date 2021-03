Offerte giardinaggio: ecco gli sconti sui prodotti Gardena!

Facciamo una pausa dalle classiche offerte relative alla tecnologia di oggi, per segnalarvi che sul portale di Onlinestore sono cominciati gli sconti sui prodotti realizzati da Gardena, il noto brand famoso per realizzare articoli da giardinaggio, con tante offerte da sfruttare con l’arrivo della bella stagione. Infatti in queste ore sarà possibile trovare sul portale numerose occasioni, con sconti anche del 30% su una vasta categoria di prodotti che include dispositivi di irrigazione, decespugliatori e tanti attrezzi manuali essenziali per la cura di un giardino. Le promozioni di Onlinestore potrebbero essere una delle ultime occasioni da sfruttare per trovare idee regalo per l’ormai imminente festa del papà, quindi vi consigliamo di approfittarne!

Tra le numerose offerte presenti sul portale troverete molti articoli pensati per rendere funzionale e migliore il vostro giardino, tra cui un vasto assortimento di avvolgitubo a parete ed alcune soluzioni come il carrello con ruote per annaffiare con semplicità, senza avere l’intralcio del tubo una volta terminato. Per gli amanti dei sistemi automatizzati invece, in questa promozione possono trovare il computer per irrigazione Gardena Select in offerta ad appena 48,99€, un sistema che si attacca semplicemente al rubinetto e regola il funzionamento automatico degli irrigatori permettendo di risparmiare acqua e tempo.

Un curioso elemento presente fra i prodotti in offerta è senza dubbio il rifugio per insetti, una speciale struttura che attirerà l’attenzione di api, coccinelle e farfalle grazie alla presenza di alcuni diversi spazi realizzati in base ai loro vari habitat. In una selezione del genere non mancano poi anche articoli pensati per i lavori di giardinaggio manuali, come ad esempio le forbici da giardino oppure dispositivi dalle dimensioni più grandi come il rasaerba elettrico, ed anche una vasta selezione di resistenti guanti da potatura dalle dimensioni che arrivano fino alla taglia XL, per mantenere sempre alto il livello di sicurezza.

Le offerte di Onlinestore sui prodotti di giardinaggio, avrete capito, che sono tante e molto variegate fra loro, per questo il nostro consiglio non può che esser quello di visitare l'intera proposta sul portale e trovare quindi l'occasione più in linea con le vostre necessità.

