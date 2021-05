Oltre 400€ di sconto sui notebook Lenovo Trinkpad e Thinkbook

Se le offerte proposte fino ad ora non hanno saziato la vostra fame d’acquisti, allora potreste sicuramente apprezzare la nuova tornata di offerte dello store di Lenovo, che vi permetteranno di acquistare alcuni dei migliori prodotti della linea Trinkpad e Thinkbook con sconti che possono anche superare la soglia dei 400 euro. Questa promozione, disponibile fino al prossimo 11 maggio, è perfetta per tutti coloro che hanno intenzione di acquistare un dispositivo che garantisca elevate prestazioni e possieda un design moderno.

Uno degli esempi più lampanti è quello del Lenovo ThinkPad T14s, perché viene proposto ora a 1.278,03 euro anziché 1.469,00 euro, grazie ad uno sconto titanico di 190,97 euro con il coupon “LENOVODAYS”. Questo dispositivo, con portabilità leggera e solide prestazioni, definisce nuovi standard per i notebook professionali, perché garantisce un’ottima autonomia, uno schermo eccezionale per la categoria e tanto spazio d’archiviazione.

Il Lenovo ThinkPad T14s viene proposto con un processore Intel Core i5-10210U (la frequenza di clock è di 1.60GHz), abbinato a ben 8 GB di memoria RAM DDR4 a 3200MHz e 512 GB di spazio d’archiviazione SSD PCIe Gen3x4. Le prestazioni dunque sono particolarmente elevate e si adattano a tutti gli utilizzi, anche per guardare contenuti multimediali offerti da Netflix, Amazon Prime Video e Disney+. Questo portatile include infatti uno schermo da 14 pollici con una risoluzione in FullHD che garantisce dettagli precisi, buona luminosità e colori incredibilmente accurati, grazie alla tecnologia IPS.

Naturalmente, come specificato in apertura, il Lenovo ThinkPad T14s non è l'unico modello in offerta, motivo per cui vi consigliamo di scoprire tutte le proposte di Lenovo al seguente indirizzo.

