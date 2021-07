OnePlus Nord 2 5G: dove acquistarlo al miglior prezzo

Se siete fan di OnePlus, saprete sicuramente che la nota azienda cinese ha presentato il nuovo OnePlus Nord 2 5G, uno smartphone che si va a collocare nella fascia media del mercato e che, ve lo anticipiamo, lo fa decisamente bene. Disponibile in variante con 8/128GB e 12/256GB di memoria, rispettivamente a 399,00€ e 499,00€, il nuovo OnePlus Nord 2 5G incarna alcune delle caratteristiche che hanno sempre contraddistinto gli smartphone di questo brand, ossia velocità, equilibrio generale e prezzo che, in questo caso, torna a farsi molto interessante, un aspetto che un po’ mancava su OnePlus 9.

Al livello di specifiche tecniche, le principali peculiarità di OnePlus Nord 2 5G riguardano un processore Mediatek Dimensity 1200-AI, un modello che si basa sul chip top di gamma di Mediatek, ma progettato e ottimizzato per il nuovo smartphone di OnePlus, con l’obiettivo di garantire prestazioni eccellenti. Il risultato è che i fan saranno pienamente soddisfatti da questo chip personalizzato, merito quasi sicuramente anche della nuova OxygenOS 11.3, che abbiamo potuto provare e recensione insieme allo smartphone.

Come anticipato, la nuova proposta di fascia media di OnePlus si rivela estremamente veloce e fluida in qualsiasi condizione d’uso, al punto che le prestazioni dello smartphone possono essere paragonate persino a quelle delle controparti con Snapdragon 888. Anche i materiali scelti sono ottimi, quasi al pari di quelli di OnePlus 9, da cui riprende anche il design, facendo sì che sia perfetto per coloro che cercano una soluzione premium senza però superare certe soglie di prezzo.

Buona l’autonomia, la quale viene garantita da una batteria da 4.500 mAh, in grado di offrirvi 7-8 ore di schermo con un utilizzo misto. Ottimo anche il comparto fotografico che, seppur non raggiunge ovviamente gli stessi risultati dei top di gamma, saprà assicurarvi bellissimi scatti sia di giorno che di notte, grazie al sensore Sony IMX766 da 50MP, che include anche la stabilizzazione ottica OIS. Se volete approfondire questo aspetto, vi ricordiamo che nella nostra recensione completa troverete tutti i dettagli e diversi scatti di prova.

Uno smartphone, dunque, che si candida di essere uno dei nuovi re della fascia media. La sua disponibilità è prevista il 28 luglio e in calce abbiamo riportato gli store che vi permetteranno già di preordinarlo al prezzo più basso. Detto ciò, vi ricordiamo che se siete all’ulteriore ricerca di sconti, non c’è miglior posto dei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi. Buono shopping!

